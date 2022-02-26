Будьте в Плюсе

Эксперты понизили ожидаемые продажи автомобилей на глобальном рынке

Восстановление продаж автомобилей из-за изменений геополитической ситуации в 2022 году вряд ли возможно.
ФАН
Эксперты LMC Automotive и JD Power считают, что в 2022 году продажи легковых авто снизятся на 400 тыс. единиц.
Banki Loans
Военная операция России на Украине привела к тому, что цены на нефть превысили отметку 100 долларов за баррель впервые с 2014 года, а цена на нефть марки Brent составляет 105 долларов, отмечают аналитики.
За рулем
Глава подразделения данных и аналитики в JD Power Томас Кинг добавил, что на ситуацию также влияют сбои в цепочках поставок и остановки производства у некоторых заводов.
ФАН

Подробнее о событии

Прогноз по глобальным продажам автомобилей снизился на 400 тысяч единиц
Народные новости13:02
Падение продаж ожидается на мировом авторынке в 2022 году
ФАН11:37
Мировые продажи автомобилей упадут в 2022 году из-за ситуации на Украине
Южный автомобиль02:41
Reuters: Эксперты понизили ожидаемые продажи автомобилей на глобальном рынке
ИА SM-News09:12
На глобальном рынке наблюдается снижение продаж легковых автомобилей
Banki Loans10:57
Эксперты понизили ожидаемые продажи автомобилей на глобальном рынке
REGNUM01:09
Падение мировых продаж машин списали на Россию
За рулемвчера в 11:20

Интересное

Импортеры стали отказываться от поставок новых автомобилей в РФ с 24 февраля 2022 года

В связи со сложной ситуацией «по всем индикаторам», немецкая марка Audi останавливает отгрузки автомобилей в адрес российских дилеров с 24 февраля.
Тарантас Ньюсвчера в 23:27

Минобороны получило приказ о наступлении по всем направлениям на Украине

Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 25 февраля Владимир Путин дал силам специальной военной операции приказ остановить наступление, так как ожидались переговоры с украинской стороной.
РБК12:04

Президент США Байден: альтернативой санкциям против России стала бы новая мировая война

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России в связи с событиями на Украине стало бы начало "третьей мировой войны".
РИА Новости13:19

Петицию о референдуме по вступлению в НАТО передадут в финский парламент

Гражданская инициатива о проведении референдума о вступлении Финляндии в НАТО всего за несколько дней набрала более 50 тыс. подписей и теперь может быть рассмотрена парламентом.
ТАСС12:55

Аксенов: ВС России ликвидировали украинскую дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Специалисты Министерства обороны России ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году в Херсонской области для перекрытия подачи воды в Крым, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости11:16

Зеленский заявил, что призвал генсека ООН Гутерреша лишить Россию права голоса в Совбезе

Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине "геноцидом", при этом у генсека нет таких полномочий.
РИА Новости13:18

В городе Ровеньки в ЛНР прогремел взрыв на нефтебазе, власти не исключили атаку ВС Украины

В городе Ровеньки в ЛНР произошёл взрыв на нефтебазе, начался пожар, местные власти не исключают возможность ракетной атаки, сообщил РИА Новости представитель властей ЛНР.
РИА Новости13:29

Канцлер ФРГ Шольц: Германия отправит на Украину противотанковое оружие и 500 ракет Stinger

Ранее сообщалось, что Германия разрешила Нидерландам отправить на Украину 400 единиц противотанкового оружия германского производства.
Газета.Ru13:39

Зеленский заявил, что Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лидер Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией.
RT на русском12:57

Телеканал «Пятница» прекращает сотрудничество с производителем проекта «Орёл и решка»

Телеканал «Пятница» прекращает сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит для канала проект «Орёл и решка».
RT на русском12:25