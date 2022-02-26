Военная операция России на Украине привела к тому, что цены на нефть превысили отметку 100 долларов за баррель впервые с 2014 года, а цена на нефть марки Brent составляет 105 долларов, отмечают аналитики.
Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Специалисты Министерства обороны России ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году в Херсонской области для перекрытия подачи воды в Крым, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.