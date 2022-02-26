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Эксперты понизили ожидаемые продажи автомобилей на глобальном рынке

Среди негативных факторов аналитики выделили ожидаемый рост цен на нефть и алюминий.
REGNUM
В настоящий момент антироссийские санкции с Запада представляют опасность для стабилизации продаж легковых автомобилей на мировом глобальном рынке.
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Эксперты LMC Automotive и JD Power считают, что в 2022 году продажи легковых авто снизятся на 400 тыс. единиц.
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Военная операция России на Украине привела к тому, что цены на нефть превысили отметку 100 долларов за баррель впервые с 2014 года, а цена на нефть марки Brent составляет 105 долларов, отмечают аналитики.
За рулем

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Падение продаж ожидается на мировом авторынке в 2022 году
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