Финансы

ВедомостиВедомостиЭксперты предлагают поддержать экономику еще на 3,3 трлн рублей

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Бюджетные расходы на антикризисную поддержку экономики можно увеличить минимум на 3,3 трлн руб. (3,1% ВВП), считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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Предложен новый план спасения экономики России

Lenta.ru05:26

Эксперты предлагают поддержать экономику еще на 3,3 трлн рублей

Ведомости02:39
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Общество

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В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции

Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
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Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Общество

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В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
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Общество

Россия стала второй в мире по числу заразившихся COVID-19

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России по данным на 12 мая увеличилось до 232 200 человек, сообщает оперативный штаб.
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Происшествия

В Петербурге пресечен канал незаконной торговли таможенной информацией

В Петербурге пресечен канал незаконной торговли данными Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО).
Российская газета 04:55
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за хамство

За оскорбление граждан государственным и муниципальным служащим грозят штрафы до 150 тысяч рублей - такой законопроект внесли в Госдуму глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Российская газета 03:21
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Газета.Ru 03:33
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Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Общество

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Общество

Почему в Астраханской области продлили карантин

На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры.
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Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
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Общество

Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
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Экономика

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«Во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода»,— сказал Токаев в ходе заседания госкомиссии по чрезвычайному положению.
Русская народная линия вчера в 08:42
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Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса

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Брянский рабочий вчера в 09:49
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Общество

В Петербурге более 20 ТЦ проверили на соблюдение режима самоизоляции

Телеканал Санкт-Петербург 04:44
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Общество

В Свердловской области выявили коронавирус еще у 211 человек

Еще 211 пациентов с новым коронавирусом появилось в Свердловской области за минувшие сутки.
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Происшествия

В Москве мужчина сбил полицейского на украденной машине

Мужчину в Москве задержали после того, как он ранил двух водителей, угнал машину и сбил полицейского, пытавшегося его остановить, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
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Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
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Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
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Общество

Радий Хабиров сообщил, когда примет следующие решения по режиму самоизоляции

Сегодня Радий Хабиров сообщил, когда будут приняты следующие решения.
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Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
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Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение

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В сети биткоина состоялся халвинг

В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
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В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
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Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
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