Финансы
ВедомостиЭксперты предлагают поддержать экономику еще на 3,3 трлн рублей
Бюджетные расходы на антикризисную поддержку экономики можно увеличить минимум на 3,3 трлн руб. (3,1% ВВП), считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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Комментарии
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Москве
В Москве с 12 мая во всех открытых общественных местах вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.
Интерфакс вчера в 17:05
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Общество
Россия стала второй в мире по числу заразившихся COVID-19
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России по данным на 12 мая увеличилось до 232 200 человек, сообщает оперативный штаб.
Вести.Ru 04:26
Происшествия
В Петербурге пресечен канал незаконной торговли таможенной информацией
В Петербурге пресечен канал незаконной торговли данными Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО).
Российская газета 04:55
Общество
В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за хамство
За оскорбление граждан государственным и муниципальным служащим грозят штрафы до 150 тысяч рублей - такой законопроект внесли в Госдуму глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Российская газета 03:21
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 14 млн просмотров
Новый клип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, опубликованный на YouTube-канале музыкантов в пятницу, 8 мая, собрал к утру понедельника свыше 14,3 млн просмотров.
Известия 10 мая в 22:06
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Почему в Астраханской области продлили карантин
На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры.
Каспий.Инфо вчера в 13:46
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Экономика
Путину следует равняться на Токаева и Лукашенко
«Во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода»,— сказал Токаев в ходе заседания госкомиссии по чрезвычайному положению.
Русская народная линия вчера в 08:42
Экономика
Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса
Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.
Брянский рабочий вчера в 09:49
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
В Петербурге более 20 ТЦ проверили на соблюдение режима самоизоляции
Телеканал Санкт-Петербург 04:44
Общество
В Свердловской области выявили коронавирус еще у 211 человек
Еще 211 пациентов с новым коронавирусом появилось в Свердловской области за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 03:46
Происшествия
В Москве мужчина сбил полицейского на украденной машине
Мужчину в Москве задержали после того, как он ранил двух водителей, угнал машину и сбил полицейского, пытавшегося его остановить, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 05:43
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
Общество
Радий Хабиров сообщил, когда примет следующие решения по режиму самоизоляции
Сегодня Радий Хабиров сообщил, когда будут приняты следующие решения.
UfacityNews.ru 03:18
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
SpeedMe 04:27
Экономика
В сети биткоина состоялся халвинг
В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК вчера в 15:49
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Здоровье
Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров
Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:44
Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27