Бюджетные расходы на антикризисную поддержку экономики можно увеличить минимум на 3,3 трлн руб. (3,1% ВВП), считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Эксперты предлагают поддержать экономику еще на 3,3 трлн рублей

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