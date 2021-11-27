Как заявляют в издании, новые долгосрочные контракты энергетических компаний Европы с "Газпромом", от которых в основном отказались в пользу спотовых рынков, могли бы помочь выстоять в условиях энергетического кризиса.
Отмечается также, что оптовые цены на газ в середине ноября выросли после появления новых препятствий на пути газопровода "Северный поток-2" и политических игр, угрожающих срывом поставок газа в Европу.
27 ноября президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией с присутствием войск России близ Украины и, «вероятно», переговорит с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.
Как говорит специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики профессор, доктор медицинских наук Игорь Гундаров, в ковид-госпиталях действительно творятся страшные вещи, о которых рассказали накануне медики в открытом письме, передает solenka.info.