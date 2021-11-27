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Эксперты предлагают снять санкции с РФ взамен за энергообеспечение Европы

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Множество возникших геополитических рисков, оказывающих влияние на поставки голубого топлива в Европу, необходимо срочно устранить.
Южный Федеральный
Эксперты Offshore Technology предложили снять санкции с России взамен на обеспечение энергией Европы.
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Как заявляют в издании, новые долгосрочные контракты энергетических компаний Европы с "Газпромом", от которых в основном отказались в пользу спотовых рынков, могли бы помочь выстоять в условиях энергетического кризиса.
РЕН ТВ
Отмечается также, что оптовые цены на газ в середине ноября выросли после появления новых препятствий на пути газопровода "Северный поток-2" и политических игр, угрожающих срывом поставок газа в Европу.
ПРАЙМ

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Эксперты Offshore Technology предлагают снять санкции с РФ взамен на энергообеспечение ЕС
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