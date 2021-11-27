Российская газетаЭксперты предлагают снять санкции с РФ взамен за энергообеспечение ЕвропыГеополитические риски, влияющие на поставки газа в Европу, должны быть устранены.Российская газетаЭксперты Offshore Technology предложили снять санкции с России взамен на обеспечение энергией Европы.Banki LoansКак считает аналитик, Евросоюзу может помочь заключение новых долгосрочных соглашений по импорту сырья с «Газпромом», которые действовали и ранее, но были аннулированы ради спотовых контрактов.ФАНОтмечается также, что оптовые цены на газ в середине ноября выросли после появления новых препятствий на пути газопровода "Северный поток-2" и политических игр, угрожающих срывом поставок газа в Европу.ПРАЙМЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиОбщественная служба новостейЭкономика сегодняГлавный региональныйФАНПодробнее о событииЭксперт Лайн: долгосрочные контракты с «Газпромом» помогут ЕС преодолеть энергокризисНародные новости08:55Эксперт Лайн предложил снять санкции с РФ взамен за энергообеспечение ЕвропыГлавный региональный08:47Эксперты Offshore Technology предлагают снять санкции с РФ взамен на энергообеспечение ЕСBanki Loans07:42Европе предложили снять санкции с России в обмен на энергосотрудничествоФАН08:32Европейские эксперты призвали снять санкции с России в обмен на газОбщественная служба новостей07:50Обозреватель Лайн предложил отменить экономические санкции против РФ в обмен на газЭкономика сегодня08:36Эксперты предлагают снять санкции с РФ взамен за энергообеспечение ЕвропыРоссийская газета06:57Показать ещёОценить56Поделиться