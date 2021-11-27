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Эксперты предлагают снять санкции с РФ взамен за энергообеспечение Европы

Геополитические риски, влияющие на поставки газа в Европу, должны быть устранены.
Российская газета
Эксперты Offshore Technology предложили снять санкции с России взамен на обеспечение энергией Европы.
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Как считает аналитик, Евросоюзу может помочь заключение новых долгосрочных соглашений по импорту сырья с «Газпромом», которые действовали и ранее, но были аннулированы ради спотовых контрактов.
ФАН
Отмечается также, что оптовые цены на газ в середине ноября выросли после появления новых препятствий на пути газопровода "Северный поток-2" и политических игр, угрожающих срывом поставок газа в Европу.
ПРАЙМ

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