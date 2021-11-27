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Эксперты предлагают снять санкции с РФ взамен за энергообеспечение Европы

Следует отменить экономические санкции против России взамен за получение энергетических преференций, говорится в комментарии обозревателя специализированного портала offshore-technology.com Маркета Лайна.
Российская газета
Как заявляют в издании, новые долгосрочные контракты энергетических компаний Европы с "Газпромом", от которых в основном отказались в пользу спотовых рынков, могли бы помочь выстоять в условиях энергетического кризиса.
РЕН ТВ
Отмечается также, что оптовые цены на газ в середине ноября выросли после появления новых препятствий на пути газопровода "Северный поток-2" и политических игр, угрожающих срывом поставок газа в Европу.
ПРАЙМ
В случае если энергетическая политика ЕС не поддержит поставки газа в среднесрочной перспективе, европейские предприятия и домохозяйства могут пострадать от длительного периода более высоких тарифов на электроэнергию, убеждена Лайна.
iReactor

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