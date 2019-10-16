Экономика
Lenta.ruВоенные расходы России пересчитали по-новому
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) ранее оценил траты России на оборону по итогам прошлого года в 61,4 миллиарда долларов. При этом страна впервые с 2006 года не оказалась в пятерке стран-лидеров по военным расходам, заняв лишь шестую строчку.
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Общество
Суд арестовал акции сети поликлиник, принадлежащих Гинеру
Арбитражный суд Москвы 16 октября вынес решение о полном аресте акций сети поликлиник "Медис", владельцем которой является компания "Союз", принадлежащая президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру.
Политика
Против бывшего генпрокурора Украины Луценко возбуждено уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко.
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Наука
Машинное обучение поможет найти новые ферромагнетики
В настоящее время физикам известно более 2500 ферромагнетиков, что автоматически делает их самым распространенным классом магнитных материалов.
Общество
Звезда «Солдат» попалась на краже в московском фитнес-центре
Актриса театра и кино Оксана Юрасова попалась на краже в одном из фитнес-центров Москвы.
Наука
В России разработали уникальную технологию выращивания имплантов зубов
Ученые из России разработали особый способ выращивания биоинженерных зубов, не в биорастворе в специальном реакторе, а сразу в челюсти.
Происшествия
В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского университета
В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета.
Шоу-бизнес
Молодой актер утверждает, что он – сын Цискаридзе
Сам Цискаридзе, как стало известно uznayvse.ru, отказался комментировать странные заявления молодого человека.
Гаджеты
Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
Американский технологический гигант Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL в трех цветах корпуса – черном, белом и оранжевом.
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Политика
Киев требует распустить ДНР и ЛНР
Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Киберспорт
Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq
Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Наука
В Крыму открыт новый вид насекомых
В Крыму открыт новый биологический вид насекомого, которому присвоили имя профессора Крымского федерального университета, доктора биологических наук и академика Российской академии естествознания Константина Ефетова.
Экономика
ЛУКОЙЛ решил удвоить дивиденды. Акции начали расти
Всего ЛУКОЙЛ направит на промежуточные дивиденды 133 млрд руб. Рекомендованный советом директоров размер промежуточных дивидендов за последние девять месяцев составит 192 руб. на одну обыкновенную акцию ЛУКОЙЛА.
Происшествия
С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета
Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Происшествия
В Архангельске возбудили уголовное дело из-за попытки самосуда
Против инициаторов самосуда возбудили уголовное дело по пп. «а», «в»,«г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Происшествия
Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском
Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.