Будьте в Плюсе

Экономист Ткаченко сообщил о снижении интереса к программе материнского капитала

Выяснилось, что на данный момент программа материнского капитала стала менее востребованной, чем ранее, при этом еще несколько лет назад материнский капитал способствовал увеличению рождаемости.
Ежедневные Новости Владивостока
Программа материнского капитала на второго и последующих детей начала действовать в 2007 году и должна была завершиться в 2016 году, однако действие программы продлили до 2018 года включительно, а затем — до 2021 года.
РБК
После пика выдачи материнских сертификатов в 2015 году востребованность программы маткапитала стала сокращаться.
РБК
"С моей точки зрения, рациональнее было бы ввести более пропорциональное выделение субсидии — за первых детей в размере, например, одной трети от размера капитала на вторых и последующих", — полагает профессор.
Pravda.Ru

Подробнее о событии

Экономист Ткаченко сообщил о снижении интереса к программе материнского капитала в РФ
Solenka.info01:16
Экономисты рассказали о снижении интереса к программе маткапитала
Pravda.Ruвчера в 12:35
Экономист Ткаченко предложил ввести альтернативу программе маткапитала
ФАН16:33
Эксперты сообщили о снижении интереса программы материнского капитала
FBM.ruвчера в 13:42
Российские эксперты предложили альтернативы программе маткапитала
Главный региональныйвчера в 13:36
Экономист Ткаченко сообщил о снижении интереса к программе материнского капитала
Ежедневные Новости Владивостока16:44
Эксперты предложили альтернативы программе маткапитала
РБКвчера в 10:06

Интересное

Защитник Орлов признан первой звездой матча «Вашингтона» с «Питтсбургом»

В составе «Кэпиталз» дубль оформил российский защитник Дмитрий Орлов – он был признан первой звездой по итогам матча.
Чемпионат00:28

Вице-спикер СФ Косачев оценил встречу Джонсона и Зеленского

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал встречу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.
Известия00:12

МВД начало проверку после избиения девушки сотрудниками ГАИ в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел конфликт между двумя сотрудниками ГИБДД и девушкой, работающей в МВД, в ходе которого ей повредили предплечье, ведомство начало проверку.
РБК18:44

Премьер-министр Британии Джонсон оконфузился на встрече с президентом Украины Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в неловкое положение во время приветствия президента Украины Владимира Зеленского на встрече в Киеве.
Lenta.ru00:28

Попова: почти 80% случаев коронавируса в Москве и Петербурге приходится на «омикрон»

Около 80% случаев заболевания коронавирусом приходится в Москве и Санкт-Петербурге на штамм «омикрон».
RT на русском01:13

У актера Ивана Краско диагностировали неизлечимые проблемы со зрением

К актеру Ивану Краско может не вернуться зрение. Об этом сайту KP.RU рассказал директор артиста Вячеслав Смородинов.
Пятый канал01:35

Нападающий «Вашингтона» рассказал о любви Овечкина к фастфуду

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер рассказал о любви российского форварда Александра Овечкина к фастфуду.
Legalbetвчера в 12:26

В Думе сочли, что сообщения об угрозах родным судьи из Чечни должны проверить прокуроры

Первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (фракция КПРФ) считает, что сообщения об угрозах депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверять Генпрокуратура.
Интерфакс01:34

Посол в США Антонов назвал обвинения в адрес России в применении химоружия лживыми

Обвинения в использовании "химического оружия" и "многочисленных захватах" других государств, выдвигаемые в адрес России, не имеют под собой оснований.
РИА Новости23:35

Попова исключила введение локдауна и чрезвычайных мер в России из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность введения локдауна в стране и прокомментировала необходимость карантина для привитых россиян после контакта с зараженным COVID-19.
Lenta.ru23:25