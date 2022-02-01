Программа материнского капитала на второго и последующих детей начала действовать в 2007 году и должна была завершиться в 2016 году, однако действие программы продлили до 2018 года включительно, а затем — до 2021 года.
"С моей точки зрения, рациональнее было бы ввести более пропорциональное выделение субсидии — за первых детей в размере, например, одной трети от размера капитала на вторых и последующих", — полагает профессор.
Первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (фракция КПРФ) считает, что сообщения об угрозах депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверять Генпрокуратура.