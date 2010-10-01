Экономика
РБКЭксперты предложили новую схему поддержки рождаемости за ₽18 трлн
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило ввести новую демографическую госпрограмму для поддержки рождаемости к 2022 году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу АСИ Светлану Чупшеву. Стоимость проекта, рассчитанного до 2028 года, составит 18 трлн руб.
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Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Авто
Opel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России
Немецкий автопроизводитель Opel планирует увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей к концу 2020 года.
Общество
ФСБ упростила порядок выхода судов и рыболовства у берегов Крыма
Политика
Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой
Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили русские, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.
Политика
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Армия и оружие
Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана
К крушению украинского Boeing, сбитого системой ПВО Ирана под Тегераном, привело множество ошибок, в том числе «в методологии и технологиях», заявил Bloomberg старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.
Здоровье
Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения
Советами о правильном питании для желающих сбросить вес поделилась врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Шоу-бизнес
Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни
Руслан Байсаров в 51 год женился на 18-летней модели из Чечни. Журналисты окрестили Аламат «шестой супругой» предпринимателя.
Политика
В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Политика
США потребовали от Китая отказаться от нефти из Ирана
США хотят добиться от властей Китая полного прекращения поставок нефти из Ирана.
Политика
МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января.
Здоровье
Нижегородский онкоцентр начнут строить в 2021 году
Кино
Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»
Единоборства
Грузинский и украинский борцы устроили драку на турнире в Турции
Дракой с участием борцов и представителей команд Грузии и Украины завершился поединок на турнире в Турции.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Экономика
ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса
Как банки меняли тарифы для бизнеса Как сообщили ранее РБК в агентстве Markswebb, стоимость обслуживания стала дороже за 2019 год в таких популярных среди малого и среднего бизнеса банках, как Сбербанк, "Открытие", Модульбанк и Тинькофф банк.
Финансы
Курс доллара снизился до 61,05 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
Футбол
Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар
Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Кино
Кинокритики назвали лучшие фильмы 2019 года
Ассоциация кинокритиков США и Канады назвала лауреатов премии Critics Choice Awards 2019 года.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Двое детей 5 и 8 лет, находясь без присмотра родителей, провалились под лед искусственного неогороженного водоема глубиной 2 метра, заявил он.
Общество
Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года
Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Происшествия
В Саракташе пьяная рецидивистка угрожала приятелю убийством
В дежурную часть ОМВД России по Саракташскому району обратился 47-летний житель районного центра с заявлением о том, что ему угрожали убийством.