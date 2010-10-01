Экономика

РБКРБКЭксперты предложили новую схему поддержки рождаемости за ₽18 трлн

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило ввести новую демографическую госпрограмму для поддержки рождаемости к 2022 году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу АСИ Светлану Чупшеву. Стоимость проекта, рассчитанного до 2028 года, составит 18 трлн руб.
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Коммерсантъвчера в 16:59

Эксперты предложили новую схему поддержки рождаемости за ₽18 трлн

РБК02:39
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