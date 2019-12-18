Финансы
REGNUMЭксперты предрекают доллару падение в 2020 году
Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:37, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Политика
Путин назвал настораживающими слова о пересмотре минских соглашений
Президент России Владимир Путин сообщил, что его насторожили слова украинского коллеги Владимира Зеленского о возможном пересмотре минских соглашений.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Политика
Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России
Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
Политика
Путин: новая пенсионная реформа не готовится
Никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается.
Политика
Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся
Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва проверяют более 10 детских садов
Более 10 детских садов проверяются в Москве после поступивших сообщений с угрозами взрыва, проведена эвакуация людей.
Политика
Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии
Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии
Президент РФ Владимир Путин признался, что у него смешанное отношение к законопроекту о домашнем насилии.
Политика
Экономика России адаптировалась к внешним шокам в виде санкций — Путин
«Наша экономика адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой», – резюмировал Владимир Путин.
Общество
В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик
Митингующие против земельной реформы аграрии и представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) перекрыли центральную улицу Киева Крещатик, передает агентство УНН.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Политика
Шотландия попросила Лондон о втором референдуме о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен официально запросила у Лондона право на проведение референдума о независимости в регионе, сообщает ТАСС.
Политика
Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу
Импичмент президенту США Дональду Трампу не означает конца его президентства, это продолжение внутриполитической борьбы, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России.
Кино
Перед премьерой «Союза спасения» в Москве появилась Сенатская площадь
Возле кинотеатра "Октябрь" в честь премьеры устроили кинематографическую Сенатскую площадь.
Спорт
Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA
Общество
Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря
Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Политика
Владимир Путин ответил на вопрос о мусорной реформе
Владимир Путин на пресс-конференции призвал кампании наладить порядок в сфере мусорной переработки.
Общество
В Петербурге после исчезновения угрозы наводнения открыли дамбу
В Санкт-Петербурге открыли дамбу, говорится в сообщении Комплекса защитных сооружений города.
Происшествия
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Происшествия
Число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» превысило 60 человек
Как сообщает 20minutos, в среду до 24 часов в службу экстренной медицинской помощи обратилось 64 человека, пять из них - с переломами.
Общество
Путин ответил на вопрос о заказчиках дела Голунова
Российского президент Владимира Путина спросили про то, кто являлся заказчиками дела журналиста Ивана Голунова, у которого якобы были обнаружены наркотики.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Общество
Путин нашел варианты увеличения зарплат врачей
Модель развития здравоохранения в России, несмотря на проблемы, лучше оставить в нынешнем варианте, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.
Политика
Верховная рада приняла новый избирательный кодекс
Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях: выборов президента Украины, Верховной рады, а также местных выборов.
Политика
В Германии начались переговоры о транзите газа
В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.