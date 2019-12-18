Финансы

REGNUMREGNUMЭксперты предрекают доллару падение в 2020 году

Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
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Крупнейшие инвестбанки прогнозируют слабый доллар

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Lenta.ru00:48

Инвестбанки предсказали доллару небольшое падение в 2020 году

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Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году

REGNUM02:29

Эксперты предсказали умеренное понижение курса доллара

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Инвестбанки предсказали умеренное падение доллара

Компания02:50

Доллар может обвалиться в следующем году

Инвест-Форсайт03:37
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Политика

В Германии начались переговоры о транзите газа

В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.
RT на русском 06:29
Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс 06:54
Политика

Путин: Донбасс порожняк не гонит

"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Газета.Ru 05:01
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
Политика

Журналистам рассказали о формате пресс-конференции Путина

В Москве 19 декабря в 12:00 начнется большая пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.
Регион 64 02:09
Общество

«Автодор» подал иск почти на 5,4 млрд рублей к «дочке» Crocus Group

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
ТАСС 17 декабря в 14:29
Политика

Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
ТАСС 07:28
Спорт

Глава ПКР Лукин прокомментировал решение РУСАДА оспорить санкции WADA

RT на русском 07:22
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Политика

Путин рассказал, как пополнять население мигрантами

Чиновники отбирают одних кандидатов на проживание в стране и отказывают другим. В России нужен аналогичный подход.
REGNUM 07:06
Общество

Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
REGNUM 07:27
Политика

Путин о санкциях: Россия адаптировалась к внешним шокам

Президент России Владимир Путин высказался о европейских санкциях.
Мойка78 06:32
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Газета.Ru 08:05
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Газета.Ru 08:35
Политика

Кучма предложил снова обсудить обмен пленными между Киевом и Донбассом

Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил в ходе этого разговора обсудить обмен пленными, сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в Facebook в четверг, 19 декабря.
Известия 07:32
Здоровье

Педиатр назвала продукты, которыми нельзя кормить младенцев

Врач-педиатр Татьяна Буцкая перечислила продукты, которыми категорически нельзя кормить младенцев. Младенца нельзя кормить сухим молоком.
Shraibikus News 08:05
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru вчера в 14:53
Политика

Путин назвал условие новой встречи с Зеленским

112.ua Президент России Владимир Путин назвал условие для новой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в апреле.
РЕН ТВ 06:31
Здоровье

Путин ответил на вопрос, можно ли лечить больных детей в РФ бесплатно

Журналистка из Крыма поинтересовалась у президента России Владимира Путина, нельзя ли лечить больных детей в стране бесплатно.
РЕН ТВ 06:53
Общество

Штормовой ветер повалил главную новогоднюю ель Вологды

ТАСС 09:03
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
ToDay News Ufa вчера в 07:11
Политика

Россия не планирует создавать военный союз с Китаем — Путин

По словам Путина, Россия активно сотрудничает с Китаем, однако не планирует вступать с ним в военный союз.
iReactor 07:27
Политика

Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС

Вести.Ru 08:30
Политика

Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции не стал признавать, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление.
Ведомости 09:04
Футбол

Семак поделился впечатлениями от поездки в Африку

Чемпионат 07:36
Политика

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении.
ТАСС 08:10
Политика

Путин ответил на сравнение себя с эльфом Добби

В сентябре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надолго запомнит негативные высказывания со стороны Великобритании в адрес Путина.
Lenta.ru 07:47
Политика

Путин ответил на вопрос о выдаче убитого в Берлине чеченского боевика

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче чеченского боевика, впоследствии убитого в Берлине.
РБК 07:29
Шоу-бизнес

Анастасия Вертинская отмечает юбилей

Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Россия – Культура 07:35
Политика

Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу

Импичмент президенту США Дональду Трампу не означает конца его президентства, это продолжение внутриполитической борьбы, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:51
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