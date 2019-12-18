Финансы
REGNUMЭксперты предрекают доллару падение в 2020 году
Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
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112.ua Президент России Владимир Путин назвал условие для новой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в апреле.
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Журналистка из Крыма поинтересовалась у президента России Владимира Путина, нельзя ли лечить больных детей в стране бесплатно.
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По словам Путина, Россия активно сотрудничает с Китаем, однако не планирует вступать с ним в военный союз.
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции не стал признавать, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление.
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Путин ответил на сравнение себя с эльфом Добби
В сентябре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надолго запомнит негативные высказывания со стороны Великобритании в адрес Путина.
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Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
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