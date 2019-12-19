Финансы

REGNUMREGNUMЭксперты предрекают доллару падение в 2020 году

Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
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Доллару предсказали умеренное падение

Lenta.ru00:48

Инвестбанки предсказали доллару небольшое падение в 2020 году

Телеканал 360°02:04

Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году

REGNUM02:29

Эксперты предсказали умеренное понижение курса доллара

News.ru02:34

Инвестбанки предсказали умеренное падение доллара

Компания02:50

Wall Street ставит на снижение курса доллара в 2020 году

Profinance.ru02:27

Доллар может обвалиться в следующем году

Инвест-Форсайт03:37
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Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Политика

Путин ответил на вопрос украинского журналиста о танках на Кубани

REGNUM 05:55
Общество

Путин призвал «не трогать» модель здравоохранения

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что существующую модель здравоохранения менять не стоит, хотя в ней и и остаются проблемы.
Газета.Ru 04:41
Спорт

Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
REGNUM 04:59
Политика

Путин прокомментировал импичмент Трампа

Вряд ли с президента США Дональда Трампа отстранят от поста главы государства по импичменту.
Вечерняя Москва 05:33
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Политика

Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений

Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Интерфакс - Россия 05:04
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Политика

Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам

Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
SM News 05:38
Футбол

Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра

Lenta.ru 04:30
Политика

«Газпром» начал переговоры в Берлине с представителями Германии

Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
Известия 05:19
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Телепрограмма 17 декабря в 05:28
Политика

Путин признал, что Россия гордится советским прошлым

Россия гордится советским прошлым, заявил президент страны Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Sputnik Таджикистан 04:33
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости 17 декабря в 16:30
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17 декабря в 17:28
Футбол

Сборная России сохранила 38 место в мировом рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу заняла 38 место в рейтинге ФИФА.
Известия 05:58
Шоу-бизнес

Изменившийся до неузнаваемости Андрей Гайдулян вывел в свет новую жену

Супруга звезды «Универа» оделась под стать избраннику.
7Дней.ру вчера в 07:00
Политика

Симоньян обратилась к президенту Эстонии из-за угроз в адрес Sputnik

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд из-за угроз журналистам Sputnik Estonia.
РИА Новости 03:25
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт вчера в 18:04
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Происшествия

Ил-76 с отказавшим двигателем совершил посадку в Жуковском

Известия 05:01
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