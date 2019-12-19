Финансы

REGNUMREGNUMЭксперты предрекают доллару падение в 2020 году

Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
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Доллару предсказали умеренное падение

Lenta.ru00:48

Инвестбанки предсказали доллару небольшое падение в 2020 году

Телеканал 360°02:04

Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году

REGNUM02:29

Эксперты предсказали умеренное понижение курса доллара

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Инвестбанки предсказали умеренное падение доллара

Компания02:50

Wall Street ставит на снижение курса доллара в 2020 году

Profinance.ru02:27

Доллар может обвалиться в следующем году

Инвест-Форсайт03:37
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При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Армия и оружие

Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
REGNUM 00:26
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Политика

Споры о главном: конгресс США проголосовал за импичмент Трампу

В среду 18 декабря в конгрессе США проголосовали за импичмент президенту Дональду Трампу.
Известия 03:57
Общество

К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском

«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий.
РБК 03:41
Политика

Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора

В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 04:30
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Общество

Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение

Известия 03:05
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости вчера в 15:25
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском вчера в 03:30
Происшествия

В Жуковском совершил посадку Ил-76 с одним отказавшим двигателем

ТАСС 04:05
Происшествия

В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет

Известия 02:28
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Политика

Путин пообещал сократить вредные выбросы в атмосферу

Россия сократит вредные выбросы минимум на 40 процентов. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 04:18
Общество

Появилось видео, как дамба ночью спасла Петербург от беды

Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений опубликовала на своей странице в Instagram сделанную в ночь на 19 декабря видеозапись того, как дамба и ее механизмы спасли Петербург от особо опасного наводнения.
REGNUM 02:35
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка

Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.
РБК вчера в 08:10
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru вчера в 14:53
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых оплачиваемых блогеров мира

У каналов маленькой Насти на Youtube больше ста миллионов подписчиков. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube.
Оka.fm 00:30
Киберспорт

Релиз Warcraft III: Reforged состоится 29 января

Дни24 вчера в 01:23
Общество

Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены

В израильском посольстве в Москве сообщили, что более 40 задержанных ранее в аэропорту Домодедово граждан Израиля были отпущены на свободу.
RT на русском вчера в 13:17
Гаджеты

Раскладушку Samsung Galaxy Fold 2 с гибким экраном показали на фото

MobiDevices 03:57
Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science вчера в 08:46
Футбол

Увеличилось число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу»

Спорт день за днем 03:23
Футбол

Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020

РИА Новости 04:23
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Транспорт

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Газета.Ru вчера в 09:50
Армия и оружие

Генштаб Украины озвучил потери ВСУ в Донбассе с начала 2019 года

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Авто

«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции

Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
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Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
Единоборства

Боец ММА одержал победу за девять секунд, не коснувшись соперника

Соперники осторожно начали бой, но уже на девятой секунде Дуракович попросил судью остановить поединок, после чего победа была присуждена Баррио.
РИА Новости 03:32
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