Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.

Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году

Общество К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском «Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий.

Политика Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.

Политика Путин пообещал сократить вредные выбросы в атмосферу Россия сократит вредные выбросы минимум на 40 процентов. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Общество Появилось видео, как дамба ночью спасла Петербург от беды Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений опубликовала на своей странице в Instagram сделанную в ночь на 19 декабря видеозапись того, как дамба и ее механизмы спасли Петербург от особо опасного наводнения.

Экономика Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.

Экономика Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Общество Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены В израильском посольстве в Москве сообщили, что более 40 задержанных ранее в аэропорту Домодедово граждан Израиля были отпущены на свободу.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.