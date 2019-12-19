Финансы
REGNUMЭксперты предрекают доллару падение в 2020 году
Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
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При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Армия и оружие
Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС
Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
Политика
Узбекистан признан страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Политика
Споры о главном: конгресс США проголосовал за импичмент Трампу
В среду 18 декабря в конгрессе США проголосовали за импичмент президенту Дональду Трампу.
Общество
К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском
«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий.
Политика
Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора
В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Политика
Путин пообещал сократить вредные выбросы в атмосферу
Россия сократит вредные выбросы минимум на 40 процентов. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Появилось видео, как дамба ночью спасла Петербург от беды
Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений опубликовала на своей странице в Instagram сделанную в ночь на 19 декабря видеозапись того, как дамба и ее механизмы спасли Петербург от особо опасного наводнения.
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка
Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых оплачиваемых блогеров мира
У каналов маленькой Насти на Youtube больше ста миллионов подписчиков. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube.
Киберспорт
Релиз Warcraft III: Reforged состоится 29 января
Общество
Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены
В израильском посольстве в Москве сообщили, что более 40 задержанных ранее в аэропорту Домодедово граждан Израиля были отпущены на свободу.
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Футбол
Увеличилось число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу»
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Транспорт
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено
Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Авто
«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции
Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Единоборства
Боец ММА одержал победу за девять секунд, не коснувшись соперника
Соперники осторожно начали бой, но уже на девятой секунде Дуракович попросил судью остановить поединок, после чего победа была присуждена Баррио.