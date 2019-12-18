Финансы
REGNUMЭксперты предрекают доллару падение в 2020 году
Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
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Происшествия
Одного из «беркутовцев» Майдана освободили из-под ареста
Бывший боец спецроты «Беркут» Александр Маринченко, которого обвиняли в майданных убийствах, освобожден из-под ареста.
Политика
Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Армия и оружие
США пытаются расшифровывать российские С-400 в Сирии
Американские самолеты-разведчики P-8 Poseidon списывают частоты расположенных в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии отечественны зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает издание Free-News.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Происшествия
Панин подрался с таксистом в Петербурге
Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
Энергетика
Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию
Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции.
Футбол
Леонид Слуцкий рассказал, какую задачу перед ним поставил «Рубин»
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о поставленных перед ним задачах.
Шоу-бизнес
Софья Эрнст подтвердила беременность
Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Ветеран «Вымпела» связал нападение на приемную ФСБ с праздником органов безопасности
Эксперт не исключает, что напасть на приемную ФСБ могли лица, обладающие российским гражданством, однако связанные при этом с международными террористическими центрами.
Футбол
МЮ вышел в полуфинал Кубка лиги и сыграет с «Манчестер Сити»
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Колчестер Юнайтед" в матче финала Кубка английской лиги.
Общество
«Я видел боль»: плакаты на пресс-конференции Путина
На небольших листах старались писать как можно более загадочные слова типа "Я видел боль", плакатики украшали лампочками, пытались выделиться нарядами - в зале были и короны, и даже костюм медсестры.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Происшествия
В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии
Неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии в центральном районе Тбилиси Вера.
Культура
Шоу «Спящая красавица» станет дебютом для пятилетней дочери Навки
Как рассказала Навка, ее дочь занимается фигурным катанием уже полтора года, и участие в мюзикле волнительно для них обеих.
Армия и оружие
Модернизированную версию мощнейшей САУ в мире испытали в РФ
Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире.
Общество
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Политика
Путин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые в скором времени получат обновление операционной системы до Android 10.
Политика
Путин ответил почти на 80 вопросов во время большой пресс-конференции
Президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции задали 77 вопросов.
Кино
Вышел тизер второй части хоррора «Тихое место»
Компания Paramount Pictures выложила в сеть тизер второй части нашумевшего хоррора «Тихое место», а также заявила о дате выхода полноценного трейлера фильма — 1 января.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Армия и оружие
Украинских военных подготовят к уличным боям
В следующем году генштаб вооруженных сил Украины собирается активизировать обучение силовиков ведению боя в городских условиях, заявил замначальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Политика
Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января
Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.