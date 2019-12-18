Финансы

REGNUMREGNUMЭксперты предрекают доллару падение в 2020 году

Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
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Доллару предсказали умеренное падение

Lenta.ru00:48

Инвестбанки предсказали доллару небольшое падение в 2020 году

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Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году

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Эксперты предсказали умеренное понижение курса доллара

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Крупнейшие инвестбанки прогнозируют слабый доллар

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Инвестбанки предсказали умеренное падение доллара

Компания02:50

Wall Street ставит на снижение курса доллара в 2020 году

Profinance.ru02:27
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Происшествия

Момент ликвидации стрелявшего на Лубянке попал на видео

Известия 13:30
Происшествия

Одного из «беркутовцев» Майдана освободили из-под ареста

Бывший боец спецроты «Беркут» Александр Маринченко, которого обвиняли в майданных убийствах, освобожден из-под ареста.
Новостной фронт 10:11
Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 05:03
Армия и оружие

США пытаются расшифровывать российские С-400 в Сирии

Американские самолеты-разведчики P-8 Poseidon списывают частоты расположенных в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии отечественны зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает издание Free-News.
Рамблер вчера в 07:56
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Происшествия

Панин подрался с таксистом в Петербурге

Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
iReactor 07:48
Энергетика

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции.
Российская газета 17 декабря в 23:00
Футбол

Леонид Слуцкий рассказал, какую задачу перед ним поставил «Рубин»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о поставленных перед ним задачах.
Спорт день за днем 12:50
Шоу-бизнес

Софья Эрнст подтвердила беременность

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 03:25
Биатлон

Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Газета.Ru 10:33
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Общество

Ветеран «Вымпела» связал нападение на приемную ФСБ с праздником органов безопасности

Эксперт не исключает, что напасть на приемную ФСБ могли лица, обладающие российским гражданством, однако связанные при этом с международными террористическими центрами.
Взгляд.ру 13:20
Футбол

МЮ вышел в полуфинал Кубка лиги и сыграет с «Манчестер Сити»

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Колчестер Юнайтед" в матче финала Кубка английской лиги.
REGNUM 02:33
Общество

«Я видел боль»: плакаты на пресс-конференции Путина

На небольших листах старались писать как можно более загадочные слова типа "Я видел боль", плакатики украшали лампочками, пытались выделиться нарядами - в зале были и короны, и даже костюм медсестры.
Московский Комсомолец 11:45
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru вчера в 11:12
Игры

В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

REGNUM 04:05
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

Неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии в центральном районе Тбилиси Вера.
ТАСС 12:43
Культура

Шоу «Спящая красавица» станет дебютом для пятилетней дочери Навки

Как рассказала Навка, ее дочь занимается фигурным катанием уже полтора года, и участие в мюзикле волнительно для них обеих.
РИА Новости вчера в 05:22
Армия и оружие

Модернизированную версию мощнейшей САУ в мире испытали в РФ

Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире.
ТК Звезда 17 декабря в 06:00
Общество

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru 07:33
Политика

Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Lenta.ru 10:35
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые в скором времени получат обновление операционной системы до Android 10.
UfaTime.ru 17 декабря в 16:00
Политика

Путин ответил почти на 80 вопросов во время большой пресс-конференции

Президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции задали 77 вопросов.
Вместе-РФ 10:58
Кино

Вышел тизер второй части хоррора «Тихое место»

Компания Paramount Pictures выложила в сеть тизер второй части нашумевшего хоррора «Тихое место», а также заявила о дате выхода полноценного трейлера фильма — 1 января.
Playboyrussia.com 02:46
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Армия и оружие

Украинских военных подготовят к уличным боям

В следующем году генштаб вооруженных сил Украины собирается активизировать обучение силовиков ведению боя в городских условиях, заявил замначальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев.
Взгляд.ру вчера в 12:46
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Политика

Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января

Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.
Известия 08:41
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

ТАСС 08:55
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