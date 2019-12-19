Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Инвестбанки предсказали доллару небольшое падение в 2020 году

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Консенсус-прогноз экспертов говорит о том, что к концу 2020 года один евро будет стоить 1,16 доллара, тогда как сейчас он равен 1,1 доллара.
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Доллару предсказали умеренное падение

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Lenta.ru вчера в 14:22
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