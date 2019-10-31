Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.

с чего всё началось

Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.

Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Политика Путин расставил чёткие акценты на болевых моментах медпомощи — мнение Главой государства Владимиром Путиным были расставлены чёткие акценты на болевых моментах «самой близкой к людям» медпомощи, в которой, несмотря на национальные проекты и майские указы, мало что меняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Политика Рада приняла закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза» Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украина» и создании независимого оператора ГТС, сообщается на сайте украинского парламента.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Экономика Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».

Наука Обнаружен полезный эффект холестерина Руководитель исследования Альберт Салехи утверждает, что, если ученые научатся этот рецептор активировать, то возможно появление лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина.

Армия и оружие ИГ подтвердило гибель аль-Багдади Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.

Шоу-бизнес Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.

Происшествия Древний японский замок полностью сгорел В результате пожара замок практически полностью сгорел. В общей сложности шесть зданий выгорели на площади 4,2 тысячи квадратных метров.

Общество Счетная палата: деньги на господдержку кино выводили в офшоры Счетная палата раскритиковала систему распределения субсидий для российского кино: эксперты могут голосовать за свои проекты, эффективность не оценивается, а выделенные средства могут выводиться в офшоры.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.