Экономика
REGNUMЭксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
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с чего всё началось
Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.Известиявчера в 17:01
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Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
Армия и оружие
Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы
Пользователи Сети в Великобритании бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».
Политика
Путин расставил чёткие акценты на болевых моментах медпомощи — мнение
Главой государства Владимиром Путиным были расставлены чёткие акценты на болевых моментах «самой близкой к людям» медпомощи, в которой, несмотря на национальные проекты и майские указы, мало что меняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
Политика
Рада приняла закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украина» и создании независимого оператора ГТС, сообщается на сайте украинского парламента.
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Единоборства
Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду
Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Руководитель исследования Альберт Салехи утверждает, что, если ученые научатся этот рецептор активировать, то возможно появление лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина.
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
Армия и оружие
В России испытают новую ядерную ракету
Ракету РС-28 «Сармат» начнут испытывать в начале 2020 года, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Минобороны России.
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Футбол
Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Общество
«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса
"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
Происшествия
Древний японский замок полностью сгорел
В результате пожара замок практически полностью сгорел. В общей сложности шесть зданий выгорели на площади 4,2 тысячи квадратных метров.
Общество
Счетная палата: деньги на господдержку кино выводили в офшоры
Счетная палата раскритиковала систему распределения субсидий для российского кино: эксперты могут голосовать за свои проекты, эффективность не оценивается, а выделенные средства могут выводиться в офшоры.
Происшествия
В Купчино пенсионер пострадал из-за прорыва трубы с кипятком
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Политика
В ДНР подтвердили дату начала разведения сил в Петровском
Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября.
Политика