Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Источник издания в одной из компаний-импортёров, нововведения грозят производителям существенными дополнительными расходами. Это может повлечь за собой снижение импорта парфюмерной продукции в РФ, а также сокращение ассортимента — для низкого ценового сегмента (до 1 тыс. рублей) как минимум на 10%.
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с чего всё началось

Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию

В российских магазинах может сократиться ассортимент духов и туалетной воды, предупредили производители и импортеры. Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке.
Известиявчера в 17:01

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Импортная парфюмерия подорожает в России

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РЕН ТВ03:03

России предсказали взлет цен на духи

Lenta.ru01:44

В Минпромторге ответили на сообщения о риске дефицита духов

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Импортная парфюмерия может подорожать на 15% из-за новых правил маркировки

Life.ruвчера в 22:21

«Известия»: цены на импортную парфюмерию могут вырасти на 5-15% из-за правил маркировки

ТАССвчера в 19:20

Зарубежная парфюмерная продукция подорожает из-за новых правил маркировки

Известиявчера в 19:41
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
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Петербургский дневник 29 октября в 06:32
Политика

В НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине

В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

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Газета.Ru 09:10
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Посольство Израиля в России на время прекратило работу. Об этом представители ведомства сообщили в "Фейсбук".
Дни.ру вчера в 08:39
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Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
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Песков опроверг данные о проведении нормандского саммита 15 ноября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о проведении нормандского саммита 15 ноября.
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Брюссель требует от «Северного потока-2» прозрачности

Напомним, в апреле текущего года Брюссель одобрил обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов.
Утро.ru 08:38
Транспорт

Мэрия Москвы заказала новую транспортную стратегию города

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Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Армия и оружие

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Политика

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о надежде российской стороны на обеспечение украинским лидером Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на заявления национальных батальонов.
RT на русском 08:29
Авто

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За рулем вчера в 10:01
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Квартиры-студии площадью 11,1 и 11,6 кв. м фигурируют в проектах новых домов в столичных районах Западное Дегунино и Нижегородский соответственно.
Коммерсантъ 09:15
Армия и оружие

ВСУ обстреляли медицинский автомобиль в ДНР — Народная милиция

Два человека получили ранения в ДНР в результате обстрела машины скорой помощи украинскими силовиками, сообщили 31 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
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Футбол

Юношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020

Команда вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020.
Матч ТВ вчера в 13:59
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

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RT на русском 03:26
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Армия и оружие

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией о передаче ей 18 пленных военных сирийской армии, сообщил телеканал TRT.
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Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
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Происшествия

Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья

Опубликованное в СМИ фейковое видео, на котором якобы сослуживцы издеваются над стрелком из военной части Рамилем Шамсутдиновым, было снято семь лет назад в исправительной колонии Екатеринбурга.
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Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
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Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
REGNUM 08:56
Авто

Опубликовали первые фото новой Kia Optima

В интернете появились первые снимки новой версии Kia Optima, который продаётся на некоторых рынках с именем K5.
OAnews 29 октября в 11:54
Здоровье

В ХМАО нашли партию зараженной рыбы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тюменского Роспотребнадзора, зараженную гаффской болезнью рыбу из озера вблизи деревни Ачиры поставляли в Тюменскую и Челябинскую области, а также в Ханты-Мансийский автономный округ.
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