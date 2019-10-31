Экономика
РБКВ Минпромторге ответили на сообщения о риске дефицита духов
Ранее «Известия» со ссылкой на источники и ассоциацию «Русбренд» сообщила, что в российских магазинах ассортимент духов может сократиться из-за новых правил маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенных Минпромторгом.
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В российских магазинах может сократиться ассортимент духов и туалетной воды, предупредили производители и импортеры. Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке.Известиявчера в 17:01
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