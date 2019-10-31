Экономика
REGNUMЭксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Источник издания в одной из компаний-импортёров, нововведения грозят производителям существенными дополнительными расходами. Это может повлечь за собой снижение импорта парфюмерной продукции в РФ, а также сокращение ассортимента — для низкого ценового сегмента (до 1 тыс. рублей) как минимум на 10%.
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Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.Известиявчера в 17:01
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Импортная парфюмерия подорожает на 5-15% из-за правил маркировки — Известия
Аргументы и Фактывчера в 19:54
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VSE42.RU вчера в 23:57
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Рассекречена характеристика КГБ на Путина
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Интерфакс вчера в 10:20
Спорт
Антон Бабиков: «Не должен даже ставиться такой выбор: ехать или не ехать тебе на Олимпиаду»
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Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
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Ведомости 00:17
Футбол
Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.
Горобзор.ру вчера в 14:08
Музыка
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 29 октября в 12:35
Гаджеты
Флагманы Huawei, Xiaomi и OnePlus сравнили по времени работы
Участниками теста стали устройства Realme X2 Pro, OnePlus 7T, Mate 30 Pro, Realme X2, Mi 9T Pro и Note 8 Pro.
Ferra вчера в 11:49
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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
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HBO отменил приквел «Игры престолов» с Наоми Уоттс в главной роли
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Кinomania вчера в 10:13
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58
Политика
Украинского депутата поймали на переписке с проституткой
Депутат Верховной рады, член партии «Слуга народа» Богдан Яременко попался на переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
Телеканал 360° вчера в 09:31
Общество
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве
Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Бугульминская газета 02:00
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика
Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России
Объем рынка интернет-пиратства в России в 2019 году составил $63,5 млн, что на 27% ниже аналогичного показателя в прошлом году.
РБК 02:54
Общество
Кадастровая палата рассказала о мошенничестве с электронными подписями
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В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
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Тарантас Ньюс вчера в 06:41