Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Источник издания в одной из компаний-импортёров, нововведения грозят производителям существенными дополнительными расходами. Это может повлечь за собой снижение импорта парфюмерной продукции в РФ, а также сокращение ассортимента — для низкого ценового сегмента (до 1 тыс. рублей) как минимум на 10%.
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с чего всё началось

Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию

Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.
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Life.ruвчера в 22:21

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Lenta.ru01:44

«Известия»: цены на импортную парфюмерию могут вырасти на 5-15% из-за правил маркировки

ТАССвчера в 19:20

Зарубежная парфюмерная продукция подорожает из-за новых правил маркировки

Известиявчера в 19:41
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REGNUM вчера в 18:50
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Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия 03:10
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
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В 1/8 финала «Зенит» принимал «Томь» на «Газпром Арене». Петербургская команда одержала уверенную победу со счетом 4:0.
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Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
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В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра

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