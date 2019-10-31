Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.

с чего всё началось

Источник издания в одной из компаний-импортёров, нововведения грозят производителям существенными дополнительными расходами. Это может повлечь за собой снижение импорта парфюмерной продукции в РФ, а также сокращение ассортимента — для низкого ценового сегмента (до 1 тыс. рублей) как минимум на 10%.

Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

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