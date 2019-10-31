Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Источник издания в одной из компаний-импортёров, нововведения грозят производителям существенными дополнительными расходами. Это может повлечь за собой снижение импорта парфюмерной продукции в РФ, а также сокращение ассортимента — для низкого ценового сегмента (до 1 тыс. рублей) как минимум на 10%.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию

Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России подорожают зарубежные духи и туалетная вода

РЕН ТВ03:03

«Известия»: цены на импортную парфюмерию могут вырасти на 5-15% из-за правил маркировки

ТАССвчера в 19:20

Импортная парфюмерия подорожает в России

URA.Ru00:53

Импортная парфюмерия может подорожать на 15% из-за новых правил маркировки

Life.ruвчера в 22:21

Импортная парфюмерия подорожает на 5-15% из-за правил маркировки — Известия

Аргументы и Фактывчера в 19:54

России предсказали взлет цен на духи

Lenta.ru01:44

Зарубежная парфюмерная продукция подорожает из-за новых правил маркировки

Известиявчера в 19:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Авто

Названы цены полноприводных минивэнов Peugeot и Citroen

За рулем вчера в 10:01
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Политика

Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Lenta.ru 00:28
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество

В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

Нью-йоркские законодатели приняли законопроект, запрещающий ресторанам и продуктовым магазинам продавать фуа-гра, откормленную печень утки или гуся, которая на протяжении веков считается кулинарным деликатесом.
Газета.Ru 03:23
Происшествия

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

BFM.ru 02:24
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС вчера в 15:33
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

«Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами.
РБК 02:00
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

REGNUM вчера в 01:25
Космос

NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56
Общество

Эксперты оценили высокое качество приёма в тюменские вузы

В нашем регионе эксперты оценивали качество приема в 11 вузах. Лучший результат у Тюменского государственного университета.
Тюменские известия вчера в 09:35
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Происшествия

Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Космос

Отечественный спутник «МиР» в шесть раз превысил расчётный срок службы

Стало известно о том, что срок службы малого российского спутника «МиР», который был назван в честь академика РАН Михаила Решетнёва, подошёл к концу.
3DNews вчера в 09:06
Космос

Иран планирует создавать уникальный спутник для исследований

Иран намерен создать уникальный исследовательский спутник для дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 метра.
REGNUM 02:32
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Общество

Россияне назвали самые счастливые сферы работы

Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:51
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия вчера в 16:01
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»

Культуромания вчера в 12:37
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия вчера в 16:35
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Гаджеты

Xiaomi готовит новое поколение «умных» телевизоров Xiaomi Mi TV

Газета DAILY 29 октября в 13:12
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Футбол

СМИ: «Барселоне» придется зимой распродать игроков на сумму более 120 миллионов евро

Отмечается, что «Барселона» рассчитывает на то, что «Бавария» решит выкупить Филиппе Коутинью и получит от немцев часть суммы из 120 миллионов евро, которые прописаны в сделке между клубами в виде суммы отступных за бразильца.
Матч ТВ вчера в 23:41
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК вчера в 04:42
Здоровье

Назван самый смертельно опасный возраст для мужчин и женщин

Учеными-медиками из Финляндии и Соединенных Штатов Америки озвучен самый смертельно опасный возраст для мужчин и женщин.
Ugpressa.ru вчера в 23:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное