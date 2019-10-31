Экономика
REGNUMЭксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
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с чего всё началось
Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.Известиявчера в 17:01
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Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
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Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
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Квартальная выручка Apple достигла рекордных $64 млрд
Выручка компании Apple за четвертый квартал финансового года, завершившегося в США 28 сентября, составила $64 млрд, что является рекордным для неё показателем.
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Президент РФ Владимир Путин удивился попыткам сэкономить на и так небольших зарплатах санитарок, сообщает ТАСС.
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В Петербурге почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня в городе Санкт-Петербурге состоялась церемония возложения цветов в память о погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом.
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Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
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Президент Чили отменил саммит АТЭС
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Разведение сил и средств в районе Петровского на линии соприкосновения в Донбассе запланировано на 4 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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