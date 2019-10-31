Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.

с чего всё началось

В России может сократиться количество импортной парфюмерии, а сама продукция подняться в цене. Такие прогнозы сделали в Ассоциации прямых продаж. Об этом сообщает газета «Известия».

Шоу-бизнес Рики Мартин стал отцом в четвертый раз У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.

Общество Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год "Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.

Политика В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2» Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.

Кино Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.

Политика Более половины американцев ничего не знают о бомбардировках Югославии Да Нет Затрудняюсь с ответом 26% 54% 20% Как писал Sputnik Эстония, 24 марта 2019 года исполнилось ровно двадцать лет с того дня, когда боевая авиация стран НАТО начала бомбардировки городов Союзной Республики Югославия, состоявшей тогда из Сербии и Черногории.

Армия и оружие Появилось видео ликвидации аль-Багдади Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Политика Киев назвал провокацией встречу президента Чехии с крымскими татарами Посольство Украины в Чехии назвало провокацией встречу президента Чешской Республики Милоша Земана с крымскими татарами.

Политика Конгресс США признал геноцид армян Палата представителей США признала геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщается в Twitter Палаты представителей.

Шоу-бизнес Дебош Вележевой не повлиял на спектакль с ее участием Исполнительный продюсер спектакля "Территория страсти" Ольга Матвейчук, в котором должна была играть Лидия Вележева, рассказала о том, как прошла постановка без актрисы, которую сняли с рейса из-за дебоша на борту самолета.

Происшествия Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

Происшествия Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.

Политика В Совфеде прокомментировали резолюцию США против включения России в G7 Принятая в США резолюция является стремлением конгресса продемонстрировать Трампу, что сенаторы не поддерживают стремление американского президента привлечь Россию в G7, считает член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Армия и оружие Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.

Экономика ФРС США снова уменьшила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Космос Астрономы открыли новый тип ураганов на Сатурне Испанские планетологи открыли новый тип ураганов, наблюдая за северным полюсом Сатурна.

Политика Владимир Путин прибыл в Калининград В Калининград с рабочим визитом вечером в среду, 31 октября 2019 года, прибыл Президент РФ Владимир Путин*.

Политика Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Финансы Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей "На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.

Шоу-бизнес Рудковская поправилась из-за гормональной терапии На презентации нового шоу Яна Рудковская призналась, что поправилась. И на это есть серьезная причина.