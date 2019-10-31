Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

В России может сократиться количество импортной парфюмерии, а сама продукция подняться в цене. Такие прогнозы сделали в Ассоциации прямых продаж. Об этом сообщает газета «Известия».
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию

Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Зарубежная парфюмерная продукция подорожает из-за новых правил маркировки

Известиявчера в 19:41

«Известия»: цены на импортную парфюмерию могут вырасти на 5-15% из-за правил маркировки

ТАССвчера в 19:20

Зарубежная парфюмерия подорожает из-за новых правил маркировки

РЕН ТВвчера в 20:33

Импортная парфюмерия подорожает в России

URA.Ru00:53

России предсказали взлет цен на духи

Lenta.ru01:44

Импортная парфюмерия может подорожать на 15% из-за новых правил маркировки

Life.ruвчера в 22:21

Импортная парфюмерия подорожает на 5-15% из-за правил маркировки — Известия

Аргументы и Фактывчера в 19:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:32, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Армия и оружие

NYT: США сократят свой контингент в Сирии всего на 100 человек

ТАСС вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс вчера в 11:16
Политика

В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.
Русская Планета вчера в 09:57
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Кино

Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России

Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Политика

Более половины американцев ничего не знают о бомбардировках Югославии

Да Нет Затрудняюсь с ответом 26% 54% 20% Как писал Sputnik Эстония, 24 марта 2019 года исполнилось ровно двадцать лет с того дня, когда боевая авиация стран НАТО начала бомбардировки городов Союзной Республики Югославия, состоявшей тогда из Сербии и Черногории.
Sputnik Эстония 03:00
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Политика

Киев назвал провокацией встречу президента Чехии с крымскими татарами

Посольство Украины в Чехии назвало провокацией встречу президента Чешской Республики Милоша Земана с крымскими татарами.
Lenta.ru 03:47
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

РБК 00:40
Политика

Конгресс США признал геноцид армян

Палата представителей США признала геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщается в Twitter Палаты представителей.
Газета.Ru 29 октября в 19:59
Шоу-бизнес

Дебош Вележевой не повлиял на спектакль с ее участием

Исполнительный продюсер спектакля "Территория страсти" Ольга Матвейчук, в котором должна была играть Лидия Вележева, рассказала о том, как прошла постановка без актрисы, которую сняли с рейса из-за дебоша на борту самолета.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Происшествия

Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
ТАСС 04:13
Политика

В Совфеде прокомментировали резолюцию США против включения России в G7

Принятая в США резолюция является стремлением конгресса продемонстрировать Трампу, что сенаторы не поддерживают стремление американского президента привлечь Россию в G7, считает член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.
Новые Известия 04:21
Армия и оружие

Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток

Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Экономика

ФРС США снова уменьшила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Космос

Астрономы открыли новый тип ураганов на Сатурне

Испанские планетологи открыли новый тип ураганов, наблюдая за северным полюсом Сатурна.
РЕН ТВ вчера в 05:09
Происшествия

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

BFM.ru 02:24
Политика

Владимир Путин прибыл в Калининград

В Калининград с рабочим визитом вечером в среду, 31 октября 2019 года, прибыл Президент РФ Владимир Путин*.
Русский Запад 03:23
Политика

Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал

Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".
Газета.Ru 04:06
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Пять человек погибли в результате пожара в доме под Петербургом

Интерфакс вчера в 07:08
Финансы

Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей

"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Интерфакс 03:33
Шоу-бизнес

Рудковская поправилась из-за гормональной терапии

На презентации нового шоу Яна Рудковская призналась, что поправилась. И на это есть серьезная причина.
Дни.ру 01:39
Политика

Богдан рассказал об усталости Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
RT на русском 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное