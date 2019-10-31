Экономика
REGNUMЭксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
В России может сократиться количество импортной парфюмерии, а сама продукция подняться в цене. Такие прогнозы сделали в Ассоциации прямых продаж. Об этом сообщает газета «Известия».
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Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.Известиявчера в 17:01
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Импортная парфюмерия подорожает на 5-15% из-за правил маркировки — Известия
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