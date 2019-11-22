Финансы

Подмосковье СегодняПодмосковье СегодняАналитики прогнозируют ослабление рубля к Новому году

Согласно опросу, проведенному РБК среди аналитиков, ожидается ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
Читать в источнике
Комментировать71
с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Эхо Москвы01:30

Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец01:19

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

REGNUM01:19

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

Говорит Москвавчера в 23:59

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ruвчера в 23:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ruвчера в 22:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Космос

Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей

Shraibikus News вчера в 05:56
Политика

Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Коммерсантъ 16:55
Спорт

ВФЛА грозят исключением из World Athletics

Вести.Ru 15:39
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник рассказал, что в списке кандидатов у Ельцина было порядка десяти человек, в числе которых был Путин.
РБК 12:56
Спорт

Российские кёрлингистки остались без медалей чемпионата Европы

Женская сборная России по кёрлингу осталась без медалей чемпионата Европы, который проходит в Хельсингборге (Швеция).
Чемпионат 16:13
Здоровье

Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце

Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Известия 19:00
Космос

Запуск ракеты Ariane 5 перенесли из-за неполадок

REGNUM 18:49
Происшествия

Следствие просит арестовать замглавы Росалкогольрегулирования

Следственный комитет просит арестовать замруководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
ТАСС 05:49
Гаджеты

Уязвимость Android позволяла шпионить за пользователями

Эксперт по безопасности Эрез Ялон проверил операционную систему (ОС) Android и выяснил, что миллионы пользователей могут подвергаться шпионажу и опасности кражи данных.
МедиаПоток 20 ноября в 05:05
Политика

Госдума приняла закон о признании граждан России иностранными агентами

Определять, относится ли физлицо к иностранным агентам, будут МИД и Минюст.
Говорит Москва вчера в 06:52
Наука

Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

Индикатор вчера в 16:09
Политика

ФСБ России возобновила следствие по делу украинских моряков

Следователи ФСБ России сообщили о возобновлении следствия по делу моряков, которых в прошлом году задержали за провокацию в Керченском проливе.
Piter.tv 09:11
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование по трем маршрутам в Сирии

Российские военные полицейские провели патрулирование по одному маршруту в сирийской провинции Хасеке, также армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по двум маршрутам на севере арабской республики.
ТАСС 20 ноября в 14:18
Политика

Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
РИА Новости 06:25
Общество

В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

Около 6,5 тысячи человек эвакуируют в Кельне после обнаружения 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.
РИА Новости 18:55
Политика

Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

Коммерсантъ 10:52
Космос

Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний

Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.
Интересант вчера в 04:15
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
RT на русском 05:08
Футбол

Экс-игрок «Рубина» Самбрано обвиняется в избиении двух девушек

Газета.Ru 12:29
Технологии

Павел Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp

Life.ru 20 ноября в 14:22
Политика

Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос

Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.
Журналистская правда 08:44
Футбол

«Боруссия» спаслась с 0:3 в матче с главным аутсайдером Бундеслиги

Вести.Ru 17:33
Авто

Стало известно, когда кроссовер Exeed от Chery появится в России

Автоновости дня вчера в 06:37
Транспорт

Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру

В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по веткам Московских центральных диаметров: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
RT на русском вчера в 08:36
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv 12:35
Авто

Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей

На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 20 ноября в 11:30
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости 08:46
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

Evo-rus.com 11:50
Политика

В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час

В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Российская газета 19:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное