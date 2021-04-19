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Существенного роста цен на бензин к концу года в России не произойдет. Санкции и пандемия не окажут на этот сегмент особого влияния. Согласно базовому сценарию, топливо подорожает на 8 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

С чего всё началось Фактор колебания: как в этом году изменятся цены на бензин и дизель По прогнозам руководителя проектов ИГ "Петромаркет" Анны Лишневецкой, рост розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в целом за оставшийся 2021-й год не превысит 5% — то есть ожидаемого уровня инфляции. Известия 17:02