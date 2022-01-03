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Эксперты предсказали, что будет с экономикой России в 2022 году

Рост российской экономики в 2022 году замедлится с высоких 4,2–4,3% по итогам восстановительного 2021 года до 2,5%, следует из консенсус-прогноза Bloomberg.
РБК
В то же время на текущий год у Банка России и Минэкономразвития более скромные ожидания.
РИА Новости
Главный экономист Sova Capital Артем Заигрин оценивает вклад от восстановления производства нефти в темпы роста ВВП России в 2022 году в один процентный пункт.
РИА Новости
Дополнительным негативным фактором станет низкий рост инвестиций в основной капитал в прошлые годы, в результате чего потенциал российской экономики почти не растет, отмечает директор банковских рейтингов НРА Сергей Гришунин.
Finam.Ru

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Российской экономике предрекли замедление в 2022 году
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