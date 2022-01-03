Дополнительным негативным фактором станет низкий рост инвестиций в основной капитал в прошлые годы, в результате чего потенциал российской экономики почти не растет, отмечает директор банковских рейтингов НРА Сергей Гришунин.
Последние телефонные переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в очередной раз продемонстрировали, что Европу исключили из обсуждения ключевых вопросов международной повестки.
Некоммерческий альянс зоопарка и сафари-парка Сан-Диего участвует в калифорнийской программе разведения кондоров, которая помогла вернуть гигантских стервятников в дикую природу и спасти вид от почти полного исчезновения.