Экономика

РБКРБКЭксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

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Новые бюджетные расходы Одна из ключевых проблем, с которой столкнется ЦБ при принятии решения о ставке, — дополнительные меры социальной поддержки, направленные на улучшение демографической ситуации и снижение уровня бедности, признают экономисты (в январе их анонсировал президент Владимир Путин).
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Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

РБКвчера в 23:00

Перелом со смешением

Российская газетавчера в 12:20

ЦБ РФ снизит ставку на 25 б.п. до 6% на фоне продолжившегося в январе замедления инфляции

Finam.Ruвчера в 09:15

Рынок ОФЗ ждет коррекция, если ЦБ возьмет паузу в снижении ставки

ПРАЙМвчера в 05:49
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Ведомости вчера в 22:34
Армия и оружие

Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

ТАСС вчера в 21:11
Политика

Иран решил больше не передавать Украине информацию о сбитом «Боинге»

Труд вчера в 13:29
Авто

Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos

Компания Kia объявила официальные цены и комплектации кроссовера Seltos.
За рулем Кубань вчера в 10:21
Общество

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
RT на русском вчера в 18:21
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК вчера в 21:02
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус 02 февраля в 18:58
Здоровье

Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Наиболее важными мерами профилактики возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.
РИА Новости вчера в 20:53
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Телеканал 360° вчера в 15:00
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru 02 февраля в 19:37
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет лоукостера «Победа», выполнявший рейс по маршруту Уфа — Внуково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета, никто не пострадал, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
РБК 00:02
Политика

На Украине анонсировали новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
РИА Новости вчера в 19:32
Политика

Помпео позитивно оценил свое «турне» по странам бывшего СССР

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами.
REGNUM вчера в 19:29
Политика

Какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция

4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.
RT на русском вчера в 23:45
Политика

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Rambler News Service 02 февраля в 06:58
Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Вести.Ru вчера в 11:14
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости вчера в 14:20
Экономика

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 08:18
Здоровье

4 февраля отмечается всемирный день борьбы против рака

Презентация благотворительного Фонда «Содействие» и пресс-конференция пройдут 4 февраля в актовом зале Орловского онкологического диспансера.
Орловское информбюро вчера в 00:17
Общество

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
ТАСС вчера в 10:40
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 16:26
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН 02 февраля в 05:08
Общество

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Ведомости 02 февраля в 19:04
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
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