Экономика

РБКРБКЭксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

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Новые бюджетные расходы Одна из ключевых проблем, с которой столкнется ЦБ при принятии решения о ставке, — дополнительные меры социальной поддержки, направленные на улучшение демографической ситуации и снижение уровня бедности, признают экономисты (в январе их анонсировал президент Владимир Путин).
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Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

Мой Брянск00:08

Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

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