Экономика
РБКЭксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ
Новые бюджетные расходы Одна из ключевых проблем, с которой столкнется ЦБ при принятии решения о ставке, — дополнительные меры социальной поддержки, направленные на улучшение демографической ситуации и снижение уровня бедности, признают экономисты (в январе их анонсировал президент Владимир Путин).
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Общество
Ученый Теодор Шанин скончался в Москве
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Армия и оружие
Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе
Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
Гаджеты
«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать музыкальные колонки
Эксперты «Роскачества» оценили 17 новых моделей колонок и рассказали, как правильно их выбирать.
Наука
Премии президента в области науки и инноваций вручили молодым ученым
Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах
Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Политика
Какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция
4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.
Политика
В Айове начались собрания партактива
Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
Общество
В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Политика
Украина анонсировала новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Общество
В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса
В МИДе Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
Гаджеты
AMD Ryzen и Ryzen Threadripper заметно подешевели
Что касается высокопроизводительных Ryzen Threadripper, то они подешевели не очень сильно.
Кино
Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA
Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA, лучшим фильмом стала военная драма американского режиссера Сэма Мендеса «1917» о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Происшествия
Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики
В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Здоровье
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Наука
Найден способ, который снизит количество рецидивов аритмии
Группа специалистов обнаружила, что ренальная денервация способна существенно снизить количество рецидивов аритмии, а также уменьшить артериальную гипертензию.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Спорт
Глава РУСАДА отреагировал на отставку президиума ВФЛА
3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку. Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что кризис в российской лёгкой атлетике затянулся.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Футбол
Уткин прокомментировал слова Гинера о расширении РПЛ за счёт клубов из СНГ
Василий Уткин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера о расширении российской Премьер-лиги за счёт клубов из чемпионатов СНГ.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Экономика
В Приамурье обсуждается строительство второй очереди комбината «Тепличный»
Губернатор Василий Орлов обсудил с руководством ООО «Тепличный» строительство второй очереди комбината.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
Министерство транспорта предложило уточнить случаи, при которых пассажиры железнодорожного транспорта, мешающие спокойствию других граждан, могут быть удалены из вагона.
Происшествия
Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине
В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.