Экономика

РБКРБКЭксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

Новые бюджетные расходы Одна из ключевых проблем, с которой столкнется ЦБ при принятии решения о ставке, — дополнительные меры социальной поддержки, направленные на улучшение демографической ситуации и снижение уровня бедности, признают экономисты (в январе их анонсировал президент Владимир Путин).
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Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

Мой Брянск00:08

Эксперты прогнозируют снижение в 2020 году ключевой ставки до 5,5% годовых

БН.ру01:45

Эксперты разошлись в прогнозах по динамике ключевой ставки

Саминвестор00:21

Эксперты: Центробанк возможно снизит ставку

ГЛАС.RU01:50

Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ

РБКвчера в 23:00
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Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Актуальные Новости вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Политика

Политолог: Зеленский допустил ошибку на встрече с Эрдоганом

Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку в ходе совместной пресс-конференции с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, считает политолог из «незалежной» Юрий Романенко.
Свободная Пресса вчера в 20:59
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

Интерфакс 00:56
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM вчера в 07:17
Общество

Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином

Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула».
Lenta.ru 01:07
Авто

К 2022 году Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели

Mercedes-Benz разработал стратегию по расширению модельного ряда до 2022 года. Всего планируется появление 32 новинок.
Car.ru вчера в 01:34
Политика

Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Газета.Ru вчера в 02:55
Кино

Билл Мюррей снова попал в День сурка

Билл Мюррей воссоздал образ своего героя Фила Коннорса из фильма "День сурка" в специальном рекламном ролике автомобиля Jeep Gladiator.
ИА InterMedia 02 февраля в 15:46
Политика

В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России

Украинская сторона заигралась с новыми исками против России, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 01:35
Политика

В США стартовала предвыборная кампания

Победа на кокусе в Айове не гарантирует какому-либо участнику предвыборной гонки того, что именно он станет кандидатом на пост президента от своей партии, однако начиная с 2000 года каждый победитель кокуса демократов в Айове в результате становился кандидатом от этой партии.
Вести.Ru вчера в 21:04
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru вчера в 10:39
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет

На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
MedikForum.ru вчера в 12:27
Происшествия

Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии

Раскрыты обстоятельства гибели четырех спецназовцев ФСБ России в Сирии.
Lenta.ru вчера в 16:36
Энергетика

Спрос на нефть в Китае «обвалился» на 20% из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса на территории КНР привела не только к закрытию заводов по производству электроники, где Apple, Samsung и прочие техногиганты выпускают свои смартфоны, но и к резкому сокращению спроса на нефть.
Live24 вчера в 11:45
Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре в Кузбассе

Погибли женщина 1950 года рождения и трое детей: мальчик и девочка 2008 года рождения, девочка 2007 года рождения.
News.ru вчера в 21:33
Политика

Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
РИА Новости вчера в 09:43
Армия и оружие

Мантуров назвал сроки госиспытаний «Курганец-25» и «Бумеранг»

РИА Новости 00:54
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
REGNUM 01:43
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Технологии

Британские астрономы научились прогнозировать суперштормы в космосе

Менее мощные события, как уточняют астрономы из Уорикского университета, происходят примерно раз в три года.
Planet Today вчера в 03:42
Общество

В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Бельгии зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале.
ТАСС 02:45
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Общество

Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах

Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».
РБК 02:14
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:14
Здоровье

Главное отличие коронавируса от гриппа назвали врачи

Основным отличием коронавируса является поражение нижних дыхательных путей в начале заболевания.
ToDay News Ufa вчера в 05:30
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