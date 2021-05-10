Эксперты предсказали новую волну мирового экономического кризиса
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидают, что следующий этап мирового экономического кризиса придется на 2025–2026 годы. Об этом говорится в докладе центра.В источнике
С чего всё началось
Согреть и перегреть: новый мировой кризис прогнозируют в 2025 году
По мнению экономистов, нынешнее монетарное стимулирование сильно разгонит рынки, что со временем приведет к их перегреву. И «охладить» экономику под силу будет только очередному циклическому спаду. Эксперты допускают, что в развитых странах он может начаться и раньше.
Известия17:00