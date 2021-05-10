Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидают, что следующий этап мирового экономического кризиса придется на 2025–2026 годы. Об этом говорится в докладе центра.

С чего всё началось Согреть и перегреть: новый мировой кризис прогнозируют в 2025 году Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 годах, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с документом). Известия 17:00