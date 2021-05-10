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Эксперты предсказали новую волну мирового экономического кризиса

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидают, что следующий этап мирового экономического кризиса придется на 2025–2026 годы. Об этом говорится в докладе центра.В источнике
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С чего всё началось

Согреть и перегреть: новый мировой кризис прогнозируют в 2025 году

Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 годах, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с документом).
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