Авто

РБКРБКЭксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн. При пессимистическом сценарии падение будет выше — до 0,9 млн. В 2019 году российский авторынок впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн новых автомобилей.
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Эксперты предсказали падение авторынка России на 50%

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Авторынок срывается в пике

Коммерсантъ13:03

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

РБК13:00
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