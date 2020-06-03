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МедиаКорСетьМедиаКорСетьЭксперты предсказали повышение курса доллара до 90 рублей к концу года

После частичного снятия ограничений получится лишь немного восстановить активность экономики в мире. В то же время спрос на нефть и её добыча будет сокращаться, а средняя цена не превысит 37 долларов за баррель.
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с чего всё началось
Курс доллара может вырасти до 90 руб., в случае если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям вновь придется вводить ограничения по его распространению, говорится в прогнозе
 Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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