Коронавирус
МедиаКорСетьЭксперты предсказали повышение курса доллара до 90 рублей к концу года
После частичного снятия ограничений получится лишь немного восстановить активность экономики в мире. В то же время спрос на нефть и её добыча будет сокращаться, а средняя цена не превысит 37 долларов за баррель.
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Курс доллара может вырасти до 90 руб., в случае если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям вновь придется вводить ограничения по его распространению, говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБКвчера в 11:33
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Аналитики предрекли доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
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