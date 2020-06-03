с чего всё началось

После частичного снятия ограничений получится лишь немного восстановить активность экономики в мире. В то же время спрос на нефть и её добыча будет сокращаться, а средняя цена не превысит 37 долларов за баррель.

Эксперты предсказали повышение курса доллара до 90 рублей к концу года

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 160

Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 236

Политика Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя «Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — говорится в сообщении. 53

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 1K

Здоровье Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей. 23

Энергетика Ирак сообщил о приверженности сделке ОПЕК+ Чиновник сообщил, что Ирак продолжает контактировать генсеком ОПЕК и министрами нефти и энергетики стран-членов для обсуждения ситуации на рынке.

Политика В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24». 93

Экономика Павел Филимоненок получил полномочия СЕО банка «Санкт-Петербург» Первый заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок получил полномочия главного исполнительного директора (СЕО), сообщила пресс-служба организации.

Общество В Кузбассе разрешили работу ТЦ, парикмахерских и детских садов Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разрешил работу ТЦ, парикмахерских, маникюрных и педикюрных салонов, а также веранд общепита во всех районах области, детсады региона с 8 июня перейдут на штатный режим работы, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Общество Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы. 501