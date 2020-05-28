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РБКРБКЭксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей

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Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб. Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
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400 тысяч строителей в РФ останутся без работы

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Эксперты спрогнозировали, что по итогам года в России окажется еще 400 тысяч безработных строителей

Интересант04:57

Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей

РБК04:42
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