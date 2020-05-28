Коронавирус
РБКЭксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей
Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб. Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
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Происшествия
Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ
Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
Накануне.Ru 03:36
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МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована
Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
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Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
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Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли наладили отношения ради детей
Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались далеко не в лучших отношениях. Долгое время они судились по вопросу опеки над детьми.
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Общество
Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны
Специалисты Роскачества повторно проверили сметану семи брендов. В продукции нашли следы антибиотиков, дрожжей и растительных жиров.
RT на русском 04:44
Шоу-бизнес
Редкое фото полуобнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе
Редкие фотографии американской киноактрисы Мэрилин Монро выставлены на аукционе.
НТВ 03:03
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
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Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
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Карантин отменили в поселке Тумботино
Карантин отменили в поселке Тумботино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Открытый Нижний 04:40
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:33
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Культура
Лейбл BTS проводит конкурс талантов, чтобы найти новых звезд K-Pop
В июне звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment, которая продюсирует группу BTS, проведет шоу уже прошедших кастинг талантов, по результатам которого выберут следующих суперзвезд K-pop, сообщает South China Morning Post.
РИА Новости 26 мая в 22:19
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Здоровье
Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России
Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru вчера в 13:17
Общество
Вице-губернатор предложил покинуть заседание играющему в телефон чиновнику
Во время выступления Романа Бусаргина у кого-то из сидящих в зале сработал мобильный телефон и председатель правительства прервал спикера.
Регион 64 04:52
Футбол
Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли из клуба
Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента.
Бомбардир.ру 02:39
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Экономика
Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей
Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства.
Вести.Ru 04:56
Экономика
Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей
Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Биатлон
Объявлен тренерский штаб сборной России по биатлону
В среду, 27 мая, СБР утвердила новый состав национальной команды страны.
Sport.ru вчера в 13:14
Происшествия
Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой
В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15