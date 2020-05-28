Экономика

РБКРБКЭксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей

Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб. Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
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с чего всё началось

Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей

Среднемесячная зарплата в отрасли сократится с 41,9 тыс. до 38,7 тыс. руб. Самой распространенной проблемой, о которой в ходе опроса упомянули 80% компаний, стало возникновение финансовых трудностей у подрядчиков, поставщиков материалов и других контрагентов.
РБК04:42

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Эксперты предсказали безработицу для 400 тысяч строителей

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РБК 04:19
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Общество

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Авто

Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

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Политика

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28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

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Общество

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Проверять всех новорожденных на коронавирус порекомендовал Минздрав

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Названа причина аварийной посадки SSJ-100 в Москве

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Роспотребнадзор надеется получить вакцину от COVID-19 до второй волны

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