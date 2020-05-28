Экономика
РБКЭксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей
Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовил прогноз, как изменятся ключевые показатели строительной отрасли по итогам 2020 года.
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с чего всё началось
Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб. Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.РБК04:42
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Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток
Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 05:44
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Собянин рассказал о правилах прогулки в Москве
Мослента вчера в 13:56
Армия и оружие
Украинский генерал заявил о сорванной военной агрессии России
Украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции стала препятствием для военной агрессии, которую Россия якобы планировала весной 2020 года.
Военное дело 07:25
Происшествия
В Москве задержали главреда «Медиазоны» и журналистов «Эха Москвы»
В Москве у здания ГУ МВД задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, он проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщается на сайте издания.
РБК 09:34
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:59
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Общество
Названы условия открытия парикмахерских в Москве
При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Общество
График прогулок для москвичей опубликуют в виде интерактивной карты
Расписание прогулок для москвичей будет опубликовано на сайте мэрии столицы 29 мая в виде интерактивной карты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий (ДИТ).
Коммерсантъ 09:56
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
Evo-rus.com вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным
26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru вчера в 02:52
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Армия и оружие
В Китае Польшу назвали «самым важным инструментом США против России»
В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России". Об этом заявили журналисты портала "Феникс".
Piter.tv 06:06
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 06:51
Шоу-бизнес
Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Единоборства
Петр Ян сразится с Алдо за титул чемпиона UFC
Россиянин Петр Ян проведет поединок против бразильца Жозе Алдо за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Советский спорт 01:17
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Финансы
Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда
По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30