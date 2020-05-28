Экономика

РБКРБКЭксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей

Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовил прогноз, как изменятся ключевые показатели строительной отрасли по итогам 2020 года.
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с чего всё началось

Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей

Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб. Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
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Эксперты предсказали безработицу для 400 тысяч строителей

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