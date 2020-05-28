Экономика
РБКЭксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей
Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб. Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
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Общество
Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия вчера в 10:58
Кино
Apple проспонсирует фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро
По данным издания, только Ди Каприо и Скорсезе получат в районе 20 миллионов долларов, а Де Ниро - около 15 миллионов.
Ридус 06:57
Общество
Власти Москвы назвали условие послабления ограничений для сферы услуг
Ограничения на работу сферы услуг в Москве могут быть ослаблены в ближайшее время, если горожане будут соблюдать рекомендации властей.
Известия 06:42
ЖКХ
В Воронеже опубликован график отключения горячей воды в июне
Администрация Воронежа опубликовала график отключения горячего водоснабжения многоквартирных домов (МКД) на июнь.
Обозреватель Врн 06:04
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Футбол
Гендиректор «Зенита» выступил против возобновления РПЛ со зрителями
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что несмотря на снижение количества зараженных коронавирусом, проведение матчей чемпионата России при зрителях может привести ко второй волне заболеваний.
Metaratings 06:15
Общество
Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре
Вторую волну заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ждут в сентябре.
Российская газета 06:38
Общество
Великобритания возглавила рейтинг смертности в мире от коронавируса
Великобритания сильнее других стран пострадала от пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 04:00
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево
Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.
Известия 07:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 26 мая в 12:36
Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
У четырех игроков московского "Локомотива" выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.
Газета.Ru 06:20
Общество
«Уральские пельмени» отсудили у Сергея Нетиевского 2 миллиона
Все оспариваемые сделки в компании осуществлял нынешний директор шоу «Уральских Пельменей» и представитель коллектива Евгений Орлов, который как раз был гендиректором ООО «Идея фикс медиа» в период с 2012 по 2016 годы, поэтому он несет ответственность за любой причиненный ущерб компании своими действиями.
StarHit.ru 01:00
Общество
Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков
В ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых марок Роскачество обнаружило в ней следы антибиотиков, а также растительные жиры и дрожжи.
Моя Москва.онлайн 03:51
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 06:51
Происшествия
Бандиты по ошибке расстреляли российских школьников
В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Алексея Назарова — члена организованной преступной группы (ОПГ) «Седьмовские», расстрелявшего по ошибке вместе с подельниками летом 2011 года автомобиль с российскими школьниками.
Lenta.ru 06:53
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
В Крыму просят не тестировать туристов на коронавирус
В Новой Зеландии не осталось зараженных - В США число умерших от коронавируса нового типа превысило отметку в 100 тыс. человек, сообщает портал Worldometers.
Газета.Ru 01:54
Происшествия
В ДТП со сгоревшими авто на балтийской трассе погибли два человека
В результате аварии, случившейся утром в четверг на трассе Калининград-Балтийск, погибли два человека.
Новый Калининград.Ru 05:53
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 26 мая в 02:08
Космос
Академик прокомментировал перенос взлета корабля Crew Dragon
Ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с космодрома во Флориде отложили из-за погодных условий.
Москва 24 07:12
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне Иисуса Христа
В четверг, 28 мая, православные россияне празднуют Вознесение Иисуса Христа.
Газета.Ru 05:10
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Армия и оружие
СМИ Китая считают Польшу главным козырем США для провокаций России
США готовятся в скором времени провести масштабные учения у границ России. Своё мнение об этом высказали китайские СМИ.
HotGeo 06:56
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы
Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.
Lenta.ru 06:54
Политика
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15