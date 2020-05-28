Коронавирус
РБКЭксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей
Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб. Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
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Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Общество
Forbes назвал самых богатых украинцев
Издание «Forbes Украина» впервые с 2016 года опубликовало рейтинг 100 богатейших украинцев. Их совокупное состояние превысило $31 млрд.
Коммерсантъ 05:39
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Политика
Кремль сожалеет, что ряду стран ЕС запрещено просить помощь у России
Москва, 28 мая 2020, 13:09 — REGNUM Союзники некоторых стран Евросоюза запрещают им просить у России помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 06:09
Политика
Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров СНГ
"С каждой отдельной страной будет прорабатываться [вопрос о приглашении лидера на парад Победы]", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока что возобновляются приглашения на эти торжества главам государств СНГ.
ТАСС 06:13
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
Piter.tv 01:42
Шоу-бизнес
У Овечкина родился второй ребенок
На своей странице в Instagram форвард "Вашингтона" Александр Овечкин сообщил о рождении второго ребенка – сына Ильи.
Инфорос вчера в 05:44
Общество
Титов представил Путину доклад об условиях ведения бизнеса в России
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представил президенту России Владимиру Путину доклад о результатах своей деятельности в 2019 году.
Коммерсантъ 04:45
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Общество
Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт вчера в 07:41
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Здоровье
Названы сроки снижения смертности от коронавируса в Москве
Пик заболеваемости в столице пришелся примерно на 11 мая, следовательно пик смертности можно ожидать в районе 2 июня, отметил Лукашев.
Lenta.ru 03:31
Общество
Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору заявила, что данные о вымогательстве со стороны руководства Россельхознадзора у польской компании «Млековита» не соответствуют действительности.
РБК 06:20
Общество
Дистанционное проведение ЕГЭ объявили невозможным
Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский исключил возможность удаленного ЕГЭ в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Телеканал 360° 06:18
Шоу-бизнес
Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
Paparazzi.ru 01:47
Авто
Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota
Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Экономика
Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей
Для возврата налога за 2019 год самозанятым будет выделено 1,6 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 05:50
Общество
Нагрузка на петербургские больницы удвоилась после майских праздников
После майских праздников в больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных COVID-19, нагрузка на врачей колоссальна, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Интерфакс 26 мая в 12:24
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза собирается разводиться с мужем
Discover24 04:41
Авто
Автомобили компании Ford научились убивать коронавирус
Новая система работает просто и эффективно: когда людей в салоне нет, при заведенном моторе климатическая установка прогреваться до температуры +68 градусов по Цельсию.
CarsWeek.ru 05:10