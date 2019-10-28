Число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут политизироваться. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».

с чего всё началось

В первой половине 2019 г. прошло несколько сотен протестных акций, преимущественно социального характера (их главный признак – проявление общего недовольства социальной политикой власти).

Эксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию

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