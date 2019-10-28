Общество
ВедомостиЭксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию
В первой половине 2019 г. прошло несколько сотен протестных акций, преимущественно социального характера (их главный признак – проявление общего недовольства социальной политикой власти).
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с чего всё началось
Число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут политизироваться. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».Ведомостивчера в 18:00
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У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Политика
В ЕК рассказали о краткосрочном решении по транзиту газа через Украину
Еврокомиссия предложила вариант решения вопроса касаемо транзита российского газа в Европу через Украину сроком на полгода в случае, если стороны не успеют заключить полноценный контракт.
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Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Происшествия
В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Происшествия
На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека
Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Экономика
На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета
Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Политика
Жириновский указал на источник угроз для всего человечества
Гаджеты
Семь из десяти смартфонов Huawei в 2019 году будут использовать чипы Kirin
Отмечается, что по итогам 2019 года приблизительно 20 % всех мобильных процессоров, поставленных в Китай, будут относиться к семейству Kirin.
Общество
«Московский школьник» отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Общество
Россияне назвали свои главные страхи
Главной причиной своих страхов 22 процента россиян назвали стихийные бедствия, 18 — лишение сбережений, 16 — возможность потерять работу.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле
Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Экономика
ЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента
Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
Происшествия
В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина
В Екатеринбурге из окна роддома на улице Волгоградской выпала молодая женщина, недавно ставшая матерью.
Общество
У Соловьева в студии снова подрались
В студии программы «Вечер», которую ведет Владимир Соловьев, подрались гости. Об этом в своем Twitter рассказал сам Соловьев.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
Понятие «стоимость владения», рост которой был и есть одной из главных проблем автомобилистов, расширилось.
Авто
Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю
Наука
Ученые нашли новое полезное свойство кофе
Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска развития ряда заболеваний, заявили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (США).
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Самый дешевый смартфон на Snapdragon 855 поступает в продажу
Сегодня в продажу поступает самый дешевый смартфон, построенный на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855, который получил название Meizu 16T.
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
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