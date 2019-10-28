Общество

ВедомостиВедомостиЭксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию

В первой половине 2019 г. прошло несколько сотен протестных акций, преимущественно социального характера (их главный признак – проявление общего недовольства социальной политикой власти).
Читать в источнике
Комментировать96
с чего всё началось

Эксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию

Число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут политизироваться. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».
Ведомостивчера в 18:00

Подробнее о событии

Политолог опроверг рост протеста в России

Национальная служба новостей02:14

Эксперты АПЭК спрогнозировали рост социальных протестов в России

VSE42.RU01:31

Агентство политических и экономических коммуникаций: Количество протестных акций в России может увеличиться

Эхо Москвы01:30

Эксперты предсказали рост числа социальных протестов в России

Forbes02:37

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

РБКвчера в 23:16

Названа главная причина, из-за которой граждане готовы выходить на митинги

URA.Ruвчера в 20:45

Эксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию

Ведомостивчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Super.ru вчера в 04:15
Политика

В ЕК рассказали о краткосрочном решении по транзиту газа через Украину

Еврокомиссия предложила вариант решения вопроса касаемо транзита российского газа в Европу через Украину сроком на полгода в случае, если стороны не успеют заключить полноценный контракт.
Аргументы и Факты вчера в 15:57
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Происшествия

На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека

Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
Московский Комсомолец 01:49
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Экономика

На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета

Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
REGNUM 02:25
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС вчера в 13:18
Политика

Жириновский указал на источник угроз для всего человечества

ФедералПресс 00:12
Гаджеты

Семь из десяти смартфонов Huawei в 2019 году будут использовать чипы Kirin

Отмечается, что по итогам 2019 года приблизительно 20 % всех мобильных процессоров, поставленных в Китай, будут относиться к семейству Kirin.
3DNews 01:57
Общество

«Московский школьник» отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

CBS Media вчера в 12:24
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество

Россияне назвали свои главные страхи

Главной причиной своих страхов 22 процента россиян назвали стихийные бедствия, 18 — лишение сбережений, 16 — возможность потерять работу.
Lenta.ru 02:29
Шоу-бизнес

Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле

Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.
Российская газета вчера в 11:52
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Газета.Ru вчера в 17:02
Экономика

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента

Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
Zaimisrochno.ru вчера в 03:29
Происшествия

В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина

В Екатеринбурге из окна роддома на улице Волгоградской выпала молодая женщина, недавно ставшая матерью.
Российская газета 02:47
Общество

У Соловьева в студии снова подрались

В студии программы «Вечер», которую ведет Владимир Соловьев, подрались гости. Об этом в своем Twitter рассказал сам Соловьев.
Национальная служба новостей 02:20
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Финансы

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери

По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Сиб.фм вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Авто

Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение

Понятие «стоимость владения», рост которой был и есть одной из главных проблем автомобилистов, расширилось.
Автоновости дня 00:33
Общество

«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

Вести.Ru 01:14
Авто

Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю

ИА Городские вести. Волгоград 27 октября в 09:51
Наука

Ученые нашли новое полезное свойство кофе

Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска развития ряда заболеваний, заявили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (США).
Известия 00:27
Гаджеты

Самый дешевый смартфон на Snapdragon 855 поступает в продажу

Сегодня в продажу поступает самый дешевый смартфон, построенный на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855, который получил название Meizu 16T.
iXBT.com 27 октября в 17:02
Хоккей

Малкин получил американское гражданство

Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт вчера в 07:30
Культура

Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе

Известия 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное