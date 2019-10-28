Общество
РБКЭксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».
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Армия и оружие
Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
Происшествия
В Екатеринбурге сильным ветром сдуло трамвайную остановку
В Екатеринбурге штормовой ветер обрушил остановочный комплекс на перекрёстке улиц Гагарина и Первомайской.
Политика
Палата общин вновь отвергла предложение Джонсона о досрочных выборах
Джонсон же считает, что в случае отсрочки необходимы досрочные выборы, чтобы «дать избирателям возможность разрешить ситуацию как можно скорее».
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Происшествия
Психиатры заключили, что экс-сенатор Арашуков здоров психически
Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, которому предъявлены обвинения в организации убийств, не страдает психическими заболеваниями, однако, возможно, он мог находиться в состоянии аффекта, когда совершал инкриминируемые ему преступления.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
Армия и оружие
Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии
Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
Происшествия
Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Наука
Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи
Недавно российские и американские эксперты разработали новый способ изучения «супервключателей» в данных ДНК метилирования.
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
Американский режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Общество
Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей
Политика
Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко
Власти США проявляют негуманное и жестокое обращение к россиянину Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме; Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
Дело бывшего антикоррупционера Вадима Надвоцкого скоро попадет в суд
Бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого осудят за получение взятки в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
Экономика
В Приамурье подсчитали ущерб от паводка
Межведомственные комиссии в Амурской области закончили работу по оценке ущерба, который нанес летний паводок жилым помещениям.
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Здоровье
Средний возраст диагностирования рака у россиян составляет 64 года
Для мужчин средний возраст выявления онкологических заболеваний составляет 64,9 года, а у женщин — 64,2 года.
Армия и оружие
Япония попросила США не высаживать десант на юге страны
Японские власти потребовали у Соединенных Штатов прекратить проведение военных учений парашютно-десантных сил на острове Окинава.