Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».

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Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Происшествия Психиатры заключили, что экс-сенатор Арашуков здоров психически Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, которому предъявлены обвинения в организации убийств, не страдает психическими заболеваниями, однако, возможно, он мог находиться в состоянии аффекта, когда совершал инкриминируемые ему преступления.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение 10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.

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Происшествия В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Экономика В Приамурье подсчитали ущерб от паводка Межведомственные комиссии в Амурской области закончили работу по оценке ущерба, который нанес летний паводок жилым помещениям.