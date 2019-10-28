Общество

РБКРБКЭксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».
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Эксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию

Ведомостивчера в 18:00

Названа главная причина, из-за которой граждане готовы выходить на митинги

URA.Ruвчера в 20:45

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

РБКвчера в 23:16

Число протестных акций в России может увеличиться

Эхо Москвывчера в 19:03

Протесты под давлением. России предсказали рост числа митингов

Национальная служба новостей01:22

В России ожидается рост социальных протестов

Gazeta.SPbвчера в 23:53

В России ожидается рост социальных протестов

Накануне.Ru00:51
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Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
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В Екатеринбурге сильным ветром сдуло трамвайную остановку

В Екатеринбурге штормовой ветер обрушил остановочный комплекс на перекрёстке улиц Гагарина и Первомайской.
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Джонсон же считает, что в случае отсрочки необходимы досрочные выборы, чтобы «дать избирателям возможность разрешить ситуацию как можно скорее».
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Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

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Московский Комсомолец 00:27
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Армия и оружие

Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии

Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
RT на русском вчера в 18:02
Происшествия

Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

Известия вчера в 03:44
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Наука

Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи

Недавно российские и американские эксперты разработали новый способ изучения «супервключателей» в данных ДНК метилирования.
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Происшествия

Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать

В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
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Фигурное катание

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Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
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Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

Американский режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
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Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 09:27
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Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко

Власти США проявляют негуманное и жестокое обращение к россиянину Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме; Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 18:21
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Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

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Происшествия

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Бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого осудят за получение взятки в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
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В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
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Средний возраст диагностирования рака у россиян составляет 64 года

Для мужчин средний возраст выявления онкологических заболеваний составляет 64,9 года, а у женщин — 64,2 года.
Пермский интернет-журнал Звезда вчера в 04:20
Армия и оружие

Япония попросила США не высаживать десант на юге страны

Японские власти потребовали у Соединенных Штатов прекратить проведение военных учений парашютно-десантных сил на острове Окинава.
Свободная Пресса 01:02
Происшествия

Стало известно, где может находиться пропавший в Уфе отец с детьми

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