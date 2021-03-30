Эксперты предсказали замедление роста цен на жилье в Москве
Если в первом квартале 2020 года объем поглощения составил 929 тыс. кв. м, то по итогам первого квартала 2021 года — 1,4 млн кв. м. «С рынка буквально смели все ликвидные варианты», — отметил эксперт. В 2021 году влияние этих факторов на цены будет снижаться и сдерживать рост стоимости квартир.В источнике
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