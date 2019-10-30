Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБКвчера в 17:00

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Эксперты предупредили о дефиците продуктов в России из-за роста экспорта

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Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

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Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ru00:10
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Басманный суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве, произошедших 27 июля, сообщает ТАСС.
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NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
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ФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
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Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика

Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»

Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Взгляд.ру 08:21
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В линейке полностью беспроводных наушников Apple пополнение — компания официально представила AirPods Pro.
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Авто

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Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщили СМИ со ссылкой на болгарский МИД.
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Авто

Стартовали продажи Toyota RAV4 пятого поколения в России

Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
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«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Жене понравилось ходить налево после многочисленных измен мужа

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Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату из-за ситуации с протестами в стране.
Газета.Ru 11:24
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В Италии ограбили дом бывшего футболиста «Зенита»

Дом бывшего футболиста «Зенита», «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио в пригороде Турина был ограблен 29 октября.
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ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
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Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Футбол

Месси забил 50-й мяч со штрафного

Газета.Ru вчера в 21:45
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ЦСКА — Уфа 1:0

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Политика

В Конгрессе США признали геноцид армян в Османской империи

Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию, признающую массовое убийство армян в Османской империи геноцидом, сообщает агентство Reuters.
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Путин назвал абсурдом претензии Украины к Газпрому на 7 млрд долларов

Президент России Владимир Путин заявил, что претензии Антимонопольного комитета Украины к Газпрому на общую сумму в 7 млрд долларов являются абсурдными.
Взгляд.ру 14:40
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
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Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

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Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

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«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
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Науку Урала встраивают в экономику инноваций

Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.
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Армия и оружие

Протеже Коломойского делают ставку на развал России

Как заявил в интервью «Украинской правде» руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, ранее являвшийся личным адвокатом Коломойского, подписание Украиной «формулы Штайнмайера» 1 октября этого года было рассчитано как на международное сообщество, так и на граждан России.
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