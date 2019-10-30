Экономика
Газета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта
Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
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с чего всё началось
К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:55, Вашингтон
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Происшествия
Суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве
Басманный суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве, произошедших 27 июля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:42
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56
Финансы
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 14:48
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Игры
Red Dead Redemption 2 уже можно предварительно загрузить
На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.
Goroday.ru 13:20
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
РИА Новости 14:12
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика
Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»
Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Взгляд.ру 08:21
Гаджеты
Apple представила AirPods Pro с шумоподавлением
В линейке полностью беспроводных наушников Apple пополнение — компания официально представила AirPods Pro.
Вести.Хайтек 28 октября в 12:53
Авто
Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня вчера в 08:23
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому военному атташе
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщили СМИ со ссылкой на болгарский МИД.
Взгляд.ру 11:44
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 пятого поколения в России
Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
Новые автомобили 12:27
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Политика
Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату из-за ситуации с протестами в стране.
Газета.Ru 11:24
Футбол
В Италии ограбили дом бывшего футболиста «Зенита»
Дом бывшего футболиста «Зенита», «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио в пригороде Турина был ограблен 29 октября.
РБК 06:15
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Футбол
Месси забил 50-й мяч со штрафного
Газета.Ru вчера в 21:45
Футбол
ЦСКА — Уфа 1:0
RT на русском 11:29
Политика
В Конгрессе США признали геноцид армян в Османской империи
Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию, признающую массовое убийство армян в Османской империи геноцидом, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 17:47
Политика
Путин назвал абсурдом претензии Украины к Газпрому на 7 млрд долларов
Президент России Владимир Путин заявил, что претензии Антимонопольного комитета Украины к Газпрому на общую сумму в 7 млрд долларов являются абсурдными.
Взгляд.ру 14:40
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Российская газета 08:02
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
RT на русском 11:26
Наука
Науку Урала встраивают в экономику инноваций
Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.
REGNUM 14:21
Армия и оружие
Протеже Коломойского делают ставку на развал России
Как заявил в интервью «Украинской правде» руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, ранее являвшийся личным адвокатом Коломойского, подписание Украиной «формулы Штайнмайера» 1 октября этого года было рассчитано как на международное сообщество, так и на граждан России.
Новостной фронт 14:18