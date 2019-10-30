Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
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Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

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Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

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Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Газовые консультации Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу состоялся в понедельник в Брюсселе.
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
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Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
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Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
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Футбол

Весь тренерский штаб донского ФК «Чайка» отправили в отставку

Руководство футбольного клуба «Чайка» уволило весь тренерский штаб. Об этом днём 30 октября сообщили в пресс-службе команды.
Rostov.ru 14:30
Армия и оружие

Российские военные развернули «Подсолнухи»

Вести.Ru 03:30
Политика

В декабре в Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент

Премьера страны поддержали «Либеральные демократы», Шотландская национальная партия, а также и лейбористы, которые до этого трижды блокировали проведение внеочередных парламентских выборов.
Inc-news.ru 01:42
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Политика

Песков рассказал о судьбе ректора МГУ

Как известно, президент России Владимир Путин и Владимир Садовничий накануне провели встречу, на которой обсудили вопросы развития университета.
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Происшествия

Наёмники из России погибли в Мозамбике

В результате погибли 20 сотрудников сил обороны и безопасности (FDS) и пятеро российских наёмников ЧВК Вагнера.
News.ru 01:57
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17
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HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Футбол

Сергей Семак: Хотим побеждать в каждом матче

Главный тренер петербуржцев подметил, что желание выиграть Кубок России у команды есть.
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Политика

Посольства Израиля закрываются по всему миру

Сегодня, 30 октября, рано утром по всему миру закрылись все израильские посольства и консульства.
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Новый купе-кроссовер Skoda Kamiq GT показали до премьеры

Китайские СМИ рассекретили серийную версию нового купе-кроссовера Skoda Kamiq GT для местного рынка.
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Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление

Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
Футбол

Александрия-Заря Луганск 30.10.2019 прогноз П2

Заря же набрала хороший ход, и я думаю, что с дублёрами Александрии в среду справится.
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Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru вчера в 05:58
Футбол

«Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» в 1/8 финала

Встреча 1/8 финала, прошедшая в Киеве, завершилась в дополнительное время со счетом 2:1. В составе хозяев поля голами отметились Сергей Сидорчук (на 22-й минуте) и Денис Попов (109).
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Общество

Twitter запретит всю политическую рекламу

Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.
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Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

МР7.ру 09:00
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