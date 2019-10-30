Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБК29 октября в 17:00

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Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

РБКвчера в 14:20

Эксперт оценил значение сельского хозяйства для других производств в России

RT на русскомвчера в 11:44

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ruвчера в 00:10

Эксперты предупредили о дефиците продуктов в России из-за роста экспорта

Московский Комсомолецвчера в 03:00

Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов

Национальная служба новостейвчера в 03:11

Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

ТАССвчера в 01:51

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Газета.Ruвчера в 06:44
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Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России

РИА Новости 03:51
Хоккей

Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».
Sportbox.RU 03:41
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК вчера в 14:04
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

"Крымская железная дорога" в своем аккаунте "Вконтакте" опубликовала официальное расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Здоровье

В 54 регионах России сократилось число врачей

Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году.
Коммерсантъ 02:53
Общество

Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Lenta.ru 04:27
Политика

Опубликована характеристика КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
Общество

Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Известия вчера в 21:07
Политика

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28
Экономика

Компания с Урала возглавила рейтинг самых быстрорастущих фирм России

Дочерняя структура ПАО «НОВАТЭК» — ООО «Яргео» (ЯНАО) — возглавила рейтинг самых быстрорастущих компаний России 2019 года.
URA.Ru 04:28
Политика

Киев назвал провокацией встречу президента Чехии с крымскими татарами

Посольство Украины в Чехии назвало провокацией встречу президента Чешской Республики Милоша Земана с крымскими татарами.
Lenta.ru 03:47
Авто

В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

Сегодня, 30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4.
Тарантас Ньюс вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Здоровье

Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Эксперты объяснили, что при повторной термической обработке яйца теряют свои полезные свойства. Нежелательно разогревать и мясо.
Вечерний курьер 03:35
Армия и оружие

Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток

Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Здоровье

Екатеринбурженка отсудила у госпиталя Росгвардии 250 тысяч за операции

Екатеринбурженка отсудила у госпиталя Росгвардии 250 тысяч за операции Из-за неудачного лечения у женщины начались проблемы со здоровьем.
Екатеринбург-ТВ 03:25
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Политика

Богдан рассказал об усталости Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
RT на русском 03:47
Политика

Помпео назвал Компартию Китая угрозой США

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия 03:10
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Происшествия

В Приморье наградили парней, спасших девочку от педофила

Вести.Ru 02:03
Политика

Киев стремится усилить сотрудничество с НАТО в Черном море – Зеленский

Официальный Киев хотел бы усилить сотрудничество с НАТО в Черном море для «возобновления стабильности и безопасности».
REGNUM 04:49
Политика

Палата представителей США признала геноцид армян

Палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
РБК 29 октября в 21:06
Происшествия

Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
ТАСС 04:13
Шоу-бизнес

Вележева после пьяного авиадебоша не смогла выйти на сцену в Израиле

Заслуженная артистка РФ Лидия Вележева, устроившая накануне пьяный авиадебош, не смогла сыграть спектакль в Израиле.
РЕН ТВ 02:03
Происшествия

В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем

В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
RT на русском 03:41
Политика

В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана

Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
Дождь вчера в 14:11
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
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