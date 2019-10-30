Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБК29 октября в 17:00

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Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

РБКвчера в 14:20

Эксперт оценил значение сельского хозяйства для других производств в России

RT на русскомвчера в 11:44

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ruвчера в 00:10

Эксперты предупредили о дефиците продуктов в России из-за роста экспорта

Московский Комсомолецвчера в 03:00

Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов

Национальная служба новостейвчера в 03:11

Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

ТАССвчера в 01:51

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Газета.Ruвчера в 06:44
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Космос

Телескоп Hubble сфотографировал «зловещее лицо» в космосе

ТК Звезда 29 октября в 21:06
Происшествия

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК вчера в 13:30
Общество

Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
РБК 05:12
Экономика

Квартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone

По итогам последнего квартала выручка компании из Купертино прибавила 1,8% и достигла $64 млрд.
РБК 05:29
Происшествия

Пьяный волгоградец убил жену и тещу

38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Причиной закрытия стал уход Мартиросяна и Светлакова из-за их нового контракта с ТНТ, запрещавшего участвовать в проектах других телеканалов.
Lenta.ru 03:02
Общество

В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Ведомости 04:58
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Энергетика

«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»

«Газпром» собирался ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в конце этого года, чтобы сократить зависимость от Украины.
Ведомости вчера в 17:01
Общество

Профессор ВШЭ назвал русский язык «клоачным»

В своем посте Гусейнов возмутился тем, что в московских киосках почти невозможно найти прессу на других языках, кроме русского, который он назвал "убогим клоачным".
Московский Комсомолец 29 октября в 11:38
Происшествия

СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме

Центральным аппаратом СК РФ завершено расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников одного из детдомов в Челябинской области, о которых стало известно после передачи детей в приемные семьи.
Российская газета вчера в 12:10
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Происшествия

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль вчера в 02:37
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Рики Мартин с мужем Джваном Йосефом стали родителями в четвертый раз

Популярный музыкант и актер Рики Мартин с мужем-художником Джваном Йосефом в четвертый раз стали родителями.
Актуальные Новости вчера в 03:53
Единоборства

Владимир Кличко может возобновить карьеру

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко отметил, что мог бы вернуться на ринг для того, чтобы побить рекорд.
Спорт-Экспресс 05:42
Космос

NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат вчера в 16:16
Общество

Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Известия вчера в 21:07
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
Здоровье

Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Наука

Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро 28 октября в 00:48
Политика

Зеленский назвал дату начала отвода сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населённого пункта Петровское в Донбассе может начаться 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины.
RT на русском 05:47
Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Армия и оружие

Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР

РИА Новости 04:44
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика

Рогозин заявил о завышенных ожиданиях общества от «Роскосмоса»

Большую часть проблем космической отрасли, к которым Рогозин отнес, в частности, непрофессионализм и коррупцию, госкорпорация, по словам ее главы, планирует решить за два-три года.
РБК 05:51
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