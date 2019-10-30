Экономика
Газета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта
Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
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с чего всё началось
К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:28, Вашингтон
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Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду
Трагедия произошла во время тихого часа около 15:00.
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Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.
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Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V
Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.
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Сергей Семак: Хотим побеждать в каждом матче
Главный тренер петербуржцев подметил, что желание выиграть Кубок России у команды есть.
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Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
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Политика
Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре
Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре этого года.
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Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины
"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
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Рассекречено одно из отличий Android 11
Об очередном отличии будущей платформы рассказали участники сообщества разработчиков XDA Developers.
Кино
Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел
Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
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«Неудаляемый» троян xHelper заразил 45 000 устройств на Android
Вредонос xHelper впервые был замечен специалистами еще весной текущего года, но первый подробный отчет о проблеме появился в августе, когда эксперты Malwarebytes сообщили, что малварь заразила уже 35 000 устройств.
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Общество
Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой
Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
Происшествия
Названы первые итоги борьбы российских силовиков с ворами в законе
Антиворовским законом СМИ назвали статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), вступившую в силу 12 апреля 2019 года.
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
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Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до заболевания
Названы симптомы рака, которые появляются и сигнализируют за пять лет до активного развития заболевания.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
Авто
Полноприводные Peugeot и Citroen получили рублевые ценники
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
Армия и оружие