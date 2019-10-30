Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБКвчера в 17:00

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Эксперты предупредили о дефиците продуктов в России из-за роста экспорта

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Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

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Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов

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Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

ТАСС01:51

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ru00:10
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Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.
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Президент Чили отменил саммит АТЭС

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ТАСС 10:37
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
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Медведев рассказал о планах расширить налог на самозанятых

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что налоговый режим для самозанятых, примененный в четырех субъектах страны, планируется расширить на другие регионы.
Взгляд.ру 06:08
Армия и оружие

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Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
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Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе

Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.
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Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро 08:41
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В США прокомментировали продление ДСНВ

США следует обсудить с Россией возможность включения в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) новых систем в случае его продления.
Известия 11:51
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Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости 19:10
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«Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть

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ФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
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Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
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Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
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Замок из списка ЮНЕСКО загорелся в Японии

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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано около города Давао на филиппинском острове Минданао.
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Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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Матч 1/8 финала футбольного кубкового розыгрыша прошел в Москве и закончился победой хозяев – 1:0. Старое футбольное поверье гласит: не забиваешь ты – забивают тебе.
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В Мозамбике убили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер»

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