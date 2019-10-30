Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБК29 октября в 17:00

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Эксперты предупредили о дефиците продуктов в России из-за роста экспорта

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Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

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Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»

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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
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КНДР запустила неизвестную ракету в сторону Японского моря

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Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине.
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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
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Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
ТАСС 04:13
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Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток

Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
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Помпео назвал Компартию Китая угрозой США

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия 03:10
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Политика

Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском вчера в 15:12
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК вчера в 14:04
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Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России

Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
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Политика

Богдан рассказал об усталости Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
RT на русском 03:47
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Коммунисты пришли на заседание облдумы с мегафоном

Сегодня проходит внеочередное, 35-е, заседание Саратовской областной Думы. Члены фракции КПРФ пришли в зал с мегафоном.
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Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
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Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
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Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

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Газета.Ru вчера в 07:22
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Исполнительный продюсер спектакля "Территория страсти" Ольга Матвейчук, в котором должна была играть Лидия Вележева, рассказала о том, как прошла постановка без актрисы, которую сняли с рейса из-за дебоша на борту самолета.
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Интерфакс вчера в 11:16
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В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

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Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери

Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
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«Нафтогаз Украины» заплатит юристам из Нидерландов 350 тыс. евро — СМИ

Стоимость услуг юристов из Нидерландов обойдётся «Нафтогазу» в 350 тыс. евро.
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