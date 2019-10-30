Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

Решение задач по импортозамещению и увеличению экспорта может поставить под угрозу удовлетворение внутренних потребностей России в сельхозпродукции, предупреждает эксперт.
РБКвчера в 17:00

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В Зерновом союзе оценили сообщения о последствиях выполнения плана по экспорту для внутреннего рынка

RT на русском05:46

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ru00:10

Эксперты предупредили о дефиците продуктов в России из-за роста экспорта

Московский Комсомолец03:00

Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов

Национальная служба новостей03:11

Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

ТАСС01:51

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Газета.Ru06:44

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

Президент России Владимир Путин посетит Венгрию. Рабочий визит состоится 30 октября, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM вчера в 08:52
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Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
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СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

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Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
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Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.
Газета.Ru 06:51
Армия и оружие

Турция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии

Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган.
Вести.Ru 07:08
Космос

Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00
Политика

В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков в Сети

Депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Известия 07:29
Общество

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"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
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Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Кино

Россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Piter.tv вчера в 12:14
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Razer показала геймпад для смартфонов в стиле Nintendo Switch

Новинку можно использовать как обычный беспроводной геймпад, а можно подключить к смартфону и получить своеобразный аналог консоли Nintendo Switch с её Joy-Con.
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Зе Луиш вспомнил о том, как переходил в «Спартак»

Газета.Ru 06:24
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Известия 07:33
Происшествия

Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио

Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
РИА Новости 05:45
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11

В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль 01:20
Общество

Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Газета.Ru 06:30
Политика

Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Общество

Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых

"В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — сказал премьер.
РИА Новости 05:54
Футбол

Шюррле может завершить карьеру в конце сезона

Немецкий хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле поделился планами относительной своей дальнейшей карьеры.
Евро-футбол.ру 06:20
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Диетолог Соломатина назвала самые вредные сочетания продуктов

В каждом продукте содержатся белки, жиры и углеводы.
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Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященного правлению династии королей Таргариенов до событий оригинального сериала.
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Армия и оружие

Бельгийские летчики похвастались, что сопровождали российский Су-35

Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.
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Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости вчера в 09:30
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Юлия Михалкова официально ушла из «Уральских пельменей»

Актриса и экс-кандидат в депутаты городской думы Екатеринбурга Юлия Михалкова официально заявила, что ушла из шоу «Уральские пельмени».
Политсовет 00:21
Политика

Садовничий может до конца года покинуть пост ректора МГУ

Ректор МГУ Виктор Садовничий может до конца года покинуть свой пост, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле.
Коммерсантъ 04:50
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