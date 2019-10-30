Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

Решение задач по импортозамещению и увеличению экспорта может поставить под угрозу удовлетворение внутренних потребностей России в сельхозпродукции, предупреждает эксперт.
РБКвчера в 17:00

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В Зерновом союзе оценили сообщения о последствиях выполнения плана по экспорту для внутреннего рынка

RT на русском05:46

Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

ТАСС01:51

Эксперты предупредили о дефиците продуктов в России из-за роста экспорта

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Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов

Национальная служба новостей03:11

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

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Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ru00:10

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:16, Ашберн
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Экс-главе курганского УФСИН огласили приговор и отправили его в СИЗО

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Осло переживает из-за российских подлодок в Норвежском море

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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
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Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru вчера в 11:29
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Подросток открыл стрельбу в московской школе

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Минфин предлагает ограничить стоимость гаджетов для чиновников

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БИЗНЕС Online 06:41
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Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
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Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Общество

Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Газета.Ru 06:30
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика

Путин отказался от поездки на саммит АТЭС в Чили

«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии», — сказал Песков.
Известия 06:52
Общество

Forbes узнал о проигранном споре миллиардера Гордеева на $1 млн

Президент строительной корпорации ПИК миллиардер Сергей Гордеев несколько лет назад проиграл $1 млн в споре с Николасом Ильином на ужине в Фонде Гуггенхайма в Венеции.
РБК 06:05
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
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Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

Lenta.ru 06:18
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В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:58
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газом «Силы Сибири»

"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири" газом.
Rambler News Service вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Милота: Брэдли Купер привел двухлетнюю дочку на литературную премию

Выбор Брэдли пал на 22-ю ежегодную церемонию вручения литературной премии Марка Твена, которая прошла 28 октября в Вашингтоне.
Киноафиша России 06:21
Происшествия

В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами

По данным следователей, которые ссылаются на рассекреченные архивы ФСБ, 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома с применением мобильных газовых камер.
Lenta.ru 07:05
Общество

Университет снимал отпечатки пальцев школьников без ведома родителей

По информации "Коммерсанта", сотрудники университета делают это в рамках профориентационного теста, ссылаясь на дерматоглифику - учение, определяющее характер и судьбу по отпечаткам пальцев.
Новые Известия 03:55
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК 28 октября в 17:00
Экономика

Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах

60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Политика

В декабре в Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент

Премьера страны поддержали «Либеральные демократы», Шотландская национальная партия, а также и лейбористы, которые до этого трижды блокировали проведение внеочередных парламентских выборов.
Inc-news.ru 01:42
Политика

Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
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Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 28 октября в 12:31
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Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали для России

В Европе, где EQC продается с весны этого года, сертифицированная у нас модификация стоит 71,3 тыс. евро (чуть больше 5 млн рублей по текущему курсу).
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Беглов представил в ЗакСе проект бюджета на 2020 год

Губернатор Александр Беглов представил в Законодательном собрании проект бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
Диалог 06:22
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
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Иван Охлобыстин рассказал о своей роли в новом сериале «Полярный»

Вечерний курьер 06:15
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